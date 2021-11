Gdzie są burze w Polsce 19.11.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce This is a re-share of a post

Dzień dobry 🙂🙂 W przeddzień weekendu zasadniczy wpływ na warunki pogodowe w regionie ma rozległa zatoka obniżonego ciśnienia z kilkoma układami barycznymi rozlokowanymi od Północnego Atlantyku przez Półwysep Skandynawski po Rosję. Z punktu prognostycznego dla naszego regionu ważnym graczem jest wędrujący na zasadniczym froncie polarnym w strumieniu silniejszego przepływu powietrza ośrodek, który dzisiaj znad Morza Norweskiego przewali się przez Góry Skandynawskie. Front ciepły towarzyszący wspomnianemu ośrodkowi z jednej strony prowadzić będzie paczkę opadów atmosferycznych, z drugiej natomiast zaciągnie do nas ciepłą polarnomorską masę powietrza. Drugi ważny gracz ulokuje się dzisiaj nad Francją, wyż na początku przyszłego tygodnia, na chwilę zaciągnie do nas chłodne masy powietrza z wyższych szerokości geograficznych. W ciągu dnia zachmurzenie całkowite oraz duże z opadami deszczu, na terenach podgórskich także z opadami mieszanymi i samego śniegu w wyższych partiach Bieszczad, nie można do końca wykluczyć pojawienia się w pierwszej części dnia opadów marznących, w tych rejonach. Prognozowana wysokość opadów do sobotniego poranka, do 2-10 mm, miejscami do 15 mm. Temperatura maksymalna do 0-10°C. Wiatr umiarkowany okresami dość silny i porywisty, w Bieszczadach do 60-70 km/h. Miłego dnia życzę 🙂🙋 Grafiki ČHMÜ, kachelmannwetter ( temperatura powietrza, prognoza obszarowa istotnych zjawisk pogody zielony-deszcz, niebieski-śnieg, czerwony-opad marznący, pomarańczowy-opady mieszane)