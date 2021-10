Gdzie są burze w Polsce 19.10.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

W środę praktycznie cała północna Europa znajdzie się w zasięgu dynamicznego, głębokiego niżu znad środkowej Skandynawii. Szybki spadek ciśnienia, w połączeniu z podwyższonym gradientem barycznym spowoduje wzrost prędkości południowo-zachodniego wiatru w niemal całym kraju. Szczególnie mocno wiać będzie w Bieszczadach i Sudetach, gdzie wiejący prostopadle do pasma górskiego wiatr wywoła zjawiska fal górskich. Te z kolei spotęgują lokalnie porywy w kotlinach, oraz w partiach szczytowych wspomnianych pasm górskich. Lokalne porywy mogą przekroczyć 90 km/h, a w pasie przedgórza, oraz nad morzem powieje ponad 70 km/h. Będzie to jednak wstęp do silniejszej wichury jakiej spodziewamy się w czwartek.

Prognoza na najbliższe dni! Po kilku zimnych i pochmurnych dniach nadeszło wreszcie oczekiwane ocieplenie, słońce oraz delikatny wiatr zachęca do wyjścia na zewnątrz. Podobnej ale bardzo wietrznej pogody spodziewamy się w ciągu najbliższych trzech dni... I tak o to jutro czeka nas pochmurny poranek ale za to ciepły, z biegiem dnia pojawi się słońce oraz temperatury podskoczą do wartości 15/16°C. W ciągu dnia wiatr zacznie dawać znać o sobie i pod wieczór, będą występować dość mocne porywy w regionie. Jutro około godz. 9 zostanie wydane odpowiednie ostrzeżenie o spodziewanym zagrożeniu. W czwartek nastąpi kulminacja mocnego i porywistego wiatru przy większym zachmurzeniu, przelotnych opadach oraz temperaturach dochodzących do 16/17°C. Piątek będzie nadal wietrzny i już chłodniejszy bo temperatury spadną do 12/14°C. Padać raczej nie powinno. A od weekendu czeka nas zdecydowane ochłodzenie, powrót przymrozków przy rozpogodzeniach i nie wykluczamy opadów deszczu ze śniegiem. W tym tygodniu, warto spoglądnąć nocną porą w niebo, bo z środy na czwartek czeka nas pełnia księżyca zwana również pełnią myśliwych, jeśli tylko zachmurzenie pozwoli to będzie na co popatrzeć 😃