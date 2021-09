Gdzie są burze w Polsce 19.09.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

Czasem mimo prognoz burze pojawiają się z dużym opóźnieniem. Trafnie skomentowała to moja ukochana Żona Marta Błaszkowska . Ps. Jej wersja to "jak widzę męża na wczasach" Ps2. Wracamy powoli do kraju i publikacji na social mediach. Zasięgi zapewne znacznie nam spadły ale na szczęście nie żyjemy pod dyktando facebooka 😉🙃😉

PODSUMOWANIE SEZONU 2021! Jak zwykle wychodzimy przed szereg i jako pierwsi publikujemy nie tylko nasze analizy ale i materiały. Dla nas sezon burzowy się już skończył i mimo iż do końca umownego okresu pozostało jeszcze niespełna pół miesiąca, my skupiamy się już na czymś innym. Jak możemy podsumować ten sezon? Niebezpieczny, aktywny, dużo powodzi błyskawicznych. To ostatnie zjawisko w porównaniu z ostatnim sezonem 2020 zwiększyło intensywność powstawania w tym sezonie. Trąby powietrzne - dwie nagrane przez naszą ekipę w tym jedna na transmisji live, dużo superkomórek burzowych ze zjawiskami potężnych rdzeni opadowych, micro oraz downburst. Wiemy co poprawić na kolejny sezon i tutaj nastąpią niespodzianki! 😁