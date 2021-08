Gdzie są burze w Polsce 19.08.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

Witajcie kochani! Dziś postaramy się odpowiedzieć na bardzo ważne pytanie oraz uświadomić wam, że w przyrodzie występują także inne zjawiska meteorologiczne. Wiele słyszy się w ostatnich latach o zniszczeniach, zerwanych dachach czy połamanych drzewach. Zjawiska te często są naciągane, głównie przez media jako ,,trąba powietrzna". My jako łowcy burz, jako pierwsi jesteśmy na miejscu zdarzenia jak również to my dostarczamy materiały z oględzin miejsca zdarzenia, to my w ostateczności stwierdzamy możliwość jej występowania poprzez zniszczenia jakie dokonała. Zniszczenia są jednak różne a my postaramy się wam je przedstawić. Zacznijmy może od tej słynnej ,,trąby". poprawna nazwa (Tornado) jakie daje zniszczenia? Tornado występuje głównie przy występowaniu superkomórek burzowych przy wykształceniu chmury stropowej, która może oznaczać pojawienie się takowego zjawiska. Można ją odróżnić od innych komórek burzowych po intensywności wyładowań oraz tzw. haku odbiciowości radarowej. Hak oznacza obecność mezocyklonu w którym występuje prąd wstępujący. Jeśli Tornado zejdzie może spowodować ogromne szkody. Jak poznać, że ono wystąpiło? Już tłumaczymy! Przy wystąpieniu tornada szkody są ogromne, drzewa są połamane i porozrywane głównie w kilku kierunkach jak również poskręcane a zerwane dachy są niesione nawet kilka kilometrów, jednym szlakiem. Teraz nasuwa się pytanie, jakie jeszcze zjawiska występują, że są podobne do tych przy występowaniu tornada! Wiatr prostolinijny z przed czoła układu burzowego, downburst czy nawet sam microburst! Jak je odróżniać? Wiatr prostolinijny to nic innego jak prąd zstępujący z przed czoła układu burzowego, zazwyczaj jest to MCS z sygnaturą Bow Echo. Podmuchy są w stanie przekraczać 150km/h. Zniszczenia jakie ze sobą niosą można odczytać po tym, że drzewa są połamane w jednym kierunku a poszycia dachowe, które mogą być zerwane są oddalone w niedużej odległości. Downburst jest to bardzo silny prąd zstępujący, który po dotarciu do ziemi, przy zderzeniu się z nią rozchodzi się we wszystkie strony, jest podobny do zniszczeń wiatru prostolinijnego, ale tutaj dochodzi zjawisko zmiażdżonych drzew w środku wystąpienia zjawiska a w okręgu drzewa są połamane ,,na zewnątrz" Microburst często mylony z Downburstem. Micro może przyjmować formę nawet bez opadów z gwałtownym przodem zstępującym wywołującym wiatr prostolinijny. Zazwyczaj jest to ogromny rdzeń opadowy, który jest w stanie zrobić nagły, nawalny zrzut wody tzw. bańka. Zjawisko trwa krótko i może być nazywane ,,oberwaniem chmury". Ten opad może dosłownie miażdżyć! Hektolitry wody oraz gradu, punktowo są w stanie wyrządzić ogromne szkody i praktycznie bez nagrań można pomylić zjawisko z Downburstem. Wszystkie te zjawiska, do odpowiedniego rozróżnienia jest potrzebny skan radarowy oraz oględziny miejsca zdarzenia. Mamy nadzieję, że po raz kolejny, post tego typu będzie dla was pomocny.

