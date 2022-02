Gdzie są burze w Polsce 19.02.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Dzisiaj pogodowe karty rozdawać będzie kolejny głęboki niż wędrujący w strumieniu aktywnej strefowej cyrkulacji powietrza. Mowa tutaj o niżu ZEYNEP, który został sklasyfikowany do rangi orkanu otrzymując nazwę #Eunice. Jest to bardzo aktywny niż, który w zaledwie 6h pogłębił się o 16 hPa(17.02 od 12 UTC do 18 UTC), a w 12h o 27 hPa, to naprawdę bardzo dużo pokazujący panującą dużą dynamikę procesów atmosferycznych, które potęguje silny prąd strumieniowy wspominamy przeze mnie od dłuższego czasu. Dzisiaj w wyniku narastającego gradientu poziomego ciśnienia notować będziemy wzrost prędkości oraz porywistości wiatru. Pozytywną informacją z pewnością będzie fakt, że w porównaniu do obszarów w głębi kraju czy na północy różnica ciśnienia będzie nieco mniejsza, co oczywiście przełoży się na nieco mniejsze podmuchy podczas głównej fazy wichury. Niż w trakcie dzisiejszego dnia znad Bałtyku wkroczy nad rejony krajów nadbałtyckich gdzie zacznie się stopniowo wypełniać. W dzień zachmurzenie duże z przejaśnieniami i rozpogodzeniami do umiarkowanego oraz małego. Okresami opady atmosferyczne, których i tak nie powinno być specjalnie dużo. Temperatura maksymalna do 1°C/9°C. Wiatr silny i porywisty w interwale 45 km/h/85 km/h, najmocniejsze podmuchy prognozowane są dla północnych obszarów regionu. W drugiej części dnia z tendencją spadkową. Trzymajcie się ciepło 🙂