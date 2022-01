Gdzie są burze w Polsce 19.01.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

+++ OCHŁODZENIE, SILNIEJSZY WIATR I TRUDNE WARUNKI NA DROGACH. MOŻLIWE ŚNIEŻYCE A NAWET POJEDYNCZE BURZE ŚNIEŻNE +++ Zadajecie nam dużo pytań odnośnie spodziewanego pogorszenia pogody w ciągu najbliższych 24h w związku z otrzymanym alertem RCB. Monitorujemy sytuację na bieżąco i zachęcamy do przeczytania niniejszego wpisu. :) W nocy nad nasz region wkroczy chłodny front atmosferyczny, który będzie związany z układem niskiego ciśnienia #IDA, którego centrum w dniu jutrzejszym znajdzie się bezpośrednio nad Skandynawią. Zacznie on ściągać do Polski chłodniejsze powietrze pochodzenia arktycznego, które będzie się cechować pewną niestabilnością. Niż ulegnie intensyfikacji, a to spowoduje zaostrzenie się poziomego gradientu ciśnienia atmosferycznego między północno - wschodnią, a południowo - zachodnią Europą, co doprowadzi do nasilenia się prędkości północno zachodniego wiatru. Powietrze, które zacznie do nas napływać będzie obfitowało w wilgoć, a w związku z dynamicznymi procesami zachodzącymi w środkowej troposferze, wspomnianą niestabilnością oraz spadkiem temperatury dziś w nocy i jutro będziemy mieli do czynienia z urozmaiconymi zjawiskami. Już teraz można odczuć spadek ciśnienia oraz nasilający się południowo - zachodni wiatr, który z biegiem godzin będzie przybierał na sile. W pierwszej części nocy od północnego zachodu nad region zaczną się nasuwać opady deszczu o przeważnie słabym natężeniu. Temperatura na ogół będzie dodatnia, lecz z biegiem godzin zacznie się stopniowo obniżać, by w drugiej części nocy spaść poniżej zera. Wiatr w nocy nie powinien przekraczać w porywach 55 km/h. ❗⚠ W drugiej części nocy wraz ze spadkiem temperatury w całym regionie należy się spodziewać opadów krupy śnieżnej, marznącego deszczu oraz śniegu, co spowoduje znaczne utrudnienia na drogach i chodnikach. Możliwa gołoledź i zrobi się naprawdę ślisko, dlatego apelujemy do kierowców o zdwojoną ostrożność i zdjęcie nogi z gazu. ❗⚠ W czwartek tj. 20.01.2022 r. przez przeważającą część dnia w regionie będziemy mieć temperaturę oscylującą od -3 do 0°C. Do południa w regionie będą się pojawiać opady mieszane pochodzenia konwekcyjnego (choć wszystko wskazuje na to, że głównie śniegu). W połączeniu z silnym wiatrem, który w porywach będzie dochodzić do 75 km/h możemy mieć do czynienia z lokalnymi śnieżycami, w trakcie których widzialność w znacznym stopniu będzie ograniczona i chwilami może nie przekraczać 100 m. W godzinach południowych pojawią się rozpogodzenia, lecz późniejszym popołudniem ponownie od północnego - zachodu zacznie się przemieszczać strefa umiarkowanych, intensywnych opadów śniegu, które również mogą przybrać postać śnieżyc, a lokalnie mogą im towarzyszyć nawet pojedyncze wyładowania atmosferyczne, co w styczniu nie jest częstym zjawiskiem. ⚠ Na drogach i chodnikach w trakcie omawianych zjawisk zrobi się niebezpiecznie, dlatego prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności. ⚠ Opady będą występować do godzin nocnych, a wiatr późnym popołudniem zacznie nieznacznie słabnąć. Istnieje spora szansa, że opady śniegu, które wystąpią w dniu jutrzejszym utrzymają się, ponieważ w trakcie jutrzejszego dnia temperatura nie powinna przekroczyć 0°C w najcieplejszym momencie, a noc z czwartku na piątek w całym regionie zapowiada się mroźnie. :) Ostrzeżenie wydał: Daniel Stępień - Ekipa Lubuskich Łowców Burz. GRAFIKI: 1-2 . www.mapy.meteo.pl - spodziewana prędkość i porywy wiatru oraz opady śniegu w oparciu o model UM 4km. 3. www.wxcharts.com - opady śniegu w oparciu o model GFS.