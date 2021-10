Gdzie są burze w Polsce 18.10.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Burze w Polsce - 18.10.2021 Meteoryt wpadł jej do łóżka. O krok od tragedii. - Pogoda i klimat oczami Pawła i Marty

Kochani! Jak widzicie cały czas rozwijamy naszą stronę. Dajcie w znać jak Wam się podobają tematy i sama strona. Co Wam przeszkadza w niej? Czego brakuje? Jeśli jeszcze jej nie widzieliście to w komentarzu jest link do naszej strony. Dla dwóch najlepszych i najbardziej wartościowych komentarzy przewidzieliśmy nagrodę w postaci kodu na Monitor Burz Premium. Udostępnijcie też post dalej.