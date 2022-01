Gdzie są burze w Polsce 18.01.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Najnowsze informacje o burzach w Polsce Pogoda na poniedziałek i wtorek okiem Jarosława Turały. P24

Witajcie 🙂🙂 Za nami bardzo niespokojna doba. W godzinach porannych nad północne tereny kraju wkroczył aktywny front chłodny, na którym rozwinęła się linia szkwału. Przemieszczające się w szybkim tempie w południe wkroczyła nad Podkarpacie w towarzystwie licznych burz, opadów oraz silnego wiatru, który w porywach osiągał 70-100 km/h. Bez szkód niestety się nie obeszło. Szczerze to wczoraj szukałem na kartach historii drugiego tak aktywnego dnia, moje poszukiwania zakończyły się na 18.01.2007, kiedy to zasadniczy wpływ na warunki pogodowe miał głęboki niż o nazwie Cyryl, tak to ten sam niż, który otrzymał miano orkanu. Aktywność podobna ale sytuacja synoptyczna już nie, tak dla ścisłości. Wracając do spraw teraźniejszych. Po przejściu aktywnego frontu chłodnego w strefie osiadania chłodnego powietrza postępuje kompensacja ciśnienia czego efektem jest rozbudowa klina wyżowego ośrodka znad Zachodniej Europy. Za jego sprawą dynamika procesów atmosferycznych na chwilę się uspokoi. Do Podkarpacia dociera zimna masa powietrza pochodzenia arktycznego o cechach morskich. W dzień zachmurzenie duże z przejaśnieniami do umiarkowanego. Okresami symboliczne opady śniegu. Temperatura maksymalna do -5°C/2°C. Wiatr umiarkowany okresami dość silny i porywisty z tendencją spadkową, w porywach do 50-60 km/h. W górach powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. Miłego dnia życzę 🙂🙂