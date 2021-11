Gdzie są burze w Polsce 17.11.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Gdzie jest burza w Polsce? Sprawdź aktualne (17.11.2021) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Dzień dobry 🙂🙂 Dzięki postępującej przebudowie pola barycznego nad Europejskim Obszarem Synoptycznym, pomału kończy się okres panowania jesiennych zgniłych wyżów. Mobilny wyż kształtujący pogodę w regionie, w ostatnich kilkudziesięciu godzinach słabnie i odsuwa się dalej na wschód. Z tego faktu szybko korzysta rozległy i głęboki niż z rodowodem atlantyckim z centrum w rejonie Morza Grenlandzkiego. O ile dzisiaj pozostaniemy na skraju wspomnianego wyżu, tak w kolejnych dniach pogodowe karty zacznie rozdawać niż. Niż uzbrojony w własny system frontów, po wejściu nad obszar Gór Skandynawskich będzie ulegał silniejszym zaburzeniom. Zasadniczy front chłodny dotrze do nas jutro. Odbudowana przez to strefowa cyrkulacja oznacza dla nas okres zmiennej pogody, z większą szansą na opady. Dzisiaj w ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane, w miejscach występowania mgieł duże mogące utrzymywać się przez większą część dnia, lokalnie ograniczające widzialność do 200 m. Na ogół bez opadów. Temperatura maksymalna do 3-9°C, lokalnie ja wschodzie 10 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych. ".

Gdzie jest teraz burza w Polsce? Warto o tym wiedzieć, ponieważ burze są gwałtowne i mogą wyrządzić wiele szkód. Sprawdzaj z nami najnowsze informacje z Facebooka, które dotyczą burzowej pogody w Polsce. Możesz w ten sposób dowiedzieć się, czy burzy można spodziewać się w twojej okolicy.

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Po chłodnym i mglistym poranku Podkarpacie zostanie ponownie podzielone na lepszą i gorsza pogodę. Na Północy oraz Zachodzie będą występować zamglenia, zachmurzenie całkowite. Na południu są szanse na słońce, chłodno od 3 do 6/7°C nigdzie nie powinno padać. Ciśnienie 1021hPa. Miłego dnia! 😊🙋 Ostrzeżenie pogodowe IMGW. Silne mgły w większości kraju.

Ostrzeżenie pogodowe IMGW na noc. Gęste mgły pojawią się tej nocy w większości kraju. W szczególności na południu i południowym wschodzie. ....

#Prognoza pogody na #środę. #Noc Uwaga w nocy będą mgły ograniczające widoczność do 50-100 m. Temperatura spadnie do 3/4 st stopni Celsjusza miejscami mniej. #Dzień Środa z całkowitym zachmurzeniem i przelotnym słabym deszczem lub mżawką. Temperatura wyniesie ok 6/7 stopni Celsjusza. Wiatr słaby miejscami umiarkowany z południowego zachodu. Barometry wskażą w południe 1019 hPa. Życzymy miłej nocy i środy Lubuscy Łowcy Burz :)

Kolejne obrazki z południa Włoch, a dokładniej z Sycylii. Było tam dziś bardzo niebezpiecznie, odnotowano aż 7 trąb wodnych i do tego spadł ogromny grad. Przypomnijmy tylko, że wczoraj na północy Włoch w Alpach spadło nawet 50 cm śniegu...

Duża akumulacja gradu. Na Sycylii bardzo niespokojnie Światła mijania i światła dzienne. Kiedy ich używać? 16.11

Kiedy jeździć na światłach dziennych? Kiedy włączyć światła mijania? Jaka jest między nimi różnica? Dla większości z nas proste pytania. Ale jeżdżąc, widzimy osoby, które nocą mają włączone światła do jazdy dziennej. Inni oślepiają nas nieustawionymi światłami mijania. Być może to walka z wiatrakami. Ale warto pisać takie artykuły. https://lowcyburzpim.pl/2021/11/16/swiatla-mijania-i-swiatla-dzienne-kiedy-ich-uzywac16-11/ Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały.

Niesamowite zdjęcie dwóch trąb wodnych u wybrzeży Sycylii, które dzisiaj nawiedziły Włoską wyspę. Scena jak z filmu 😱😱

Znowu Polska czerwoną albo i bordową mapą Europy jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Niestety obecna aura sprzyja powstawaniu smogu. Uwaga także na drogach! W wielu miejscach już teraz zalegają gęste mgły ograniczające widoczność. Nad ranem przy spadkach temperatur w pobliże zera, może być ślisko!

