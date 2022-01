Gdzie są burze w Polsce 17.01.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

⚠ ⚠ ⚠MOŻLIWY INCYDENT BURZOWY Z WBUDOWANĄ LINIĄ SZKWAŁU ⚠ ⚠ ⚠ W dniu dzisiejszym na skutek ogromnego gradientu ciśnień między odpowiadającym za naszą obecną pogodę wyżem a głębokim niżem, którego centrum przemieszcza się nad Skandynawią dotrze do nas front chłodny niosący silne porywy wiatru oraz opady wszelakiej maści. Nie wykluczamy również wystąpienia formacji liniowej wraz z wbudowanymi w nią komórkami burzowymi. Od samego rana towarzyszyć nam będą słabe opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem jednak najgroźniejsza będzie dla nas strefa opadów, która wkroczy na teren województwa podkarpackiego w godzinach południowych. Wspomniana wyżej strefa może wykształcić układ liniowy obejmujący całe nasze województwo. Jeśli taka formacja powstanie to na jej czele możemy spodziewać się porywów wiatru przekraczających 100 km/h, silnych opadów deszczu, krupy śnieżnej oraz mokrego śniegu. Na czele frontu silne porywy wiatru mogą łamać drzewa więc nie wykluczone są przerwy w dostawie energii elektrycznej. Zachowajmy szczególną ostrożność przy parkowaniu oraz przejeżdżaniu przez lasy. Spore jak na tę porę roku uskoki pionowe wiatru w warstwie od 0 do 6 km oraz duża skrętność wiatru wspomagać będą również rozwój komórek burzowych, które wspomagane frontem chłodnym przemierzać będą spore odległości. Stopień pierwszy zagrożenia burzowego zostaje wydany ze względu na silne porywy wiatru punktowo przekraczające 100 km/h. Istnieje duże ryzyko wystąpienia paraliżu komunikacyjnego. Po przejściu frontu powinno się wypogodzić a temperatury spadną poniżej zera.