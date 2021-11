Gdzie są burze w Polsce 16.11.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Łukasz Kaczanowski

"Prognoza na najbliższe dni! Połowa listopada za nami, więc czas na zmiany w pogodzie... Póki co, pogoda zmierza zgodnie z naszymi wcześniejszymi prognozami i nadchodzą wietrzne oraz deszczowe dni a następnie solidne ochłodzenie! 😃 Zanim jednak zacznie padać to jutro o poranku na podkarpaciu spodziewamy się przymrozków i mgieł ograniczających widoczność do 100 metrów. Będą powiaty w których zamglenia mogą się utrzymywać do godzin południowych, ale i nie zabraknie miejsc gdzie wyjdzie słoneczko. Będzie chłodniej, bo od 4 do 8°C. W czwartek będzie już więcej chmur na niebie i mogą gdzieniegdzie wystąpić słabe, przelotne opady deszczu przy temperaturach nie przekraczających 8°C. Piątek przyniesie zdecydowanie więcej opadów o charakterze ciągłym, przy mocniejszym wietrze i temperaturach od 4 do 9°C. Weekend będzie nadal pochmurny, chłodny i w wielu miejscach będą występowały przelotne opady deszczu. Na początku, przyszłego tygodnia nadejdzie solidne ochłodzenie i temperatury w ciągu dnia nie przekroczą 5°C a noce przyniosą kilku stopniowy mróz. Z każdym kolejnym dniem temperatury będą się obniżać i wystąpią opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu... 😃. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku dotycząca burz w naszym kraju, opublikowana 16.11.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w Polsce.