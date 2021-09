Gdzie są burze w Polsce 16.09.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

"Nad Polską przechodzą opady deszczu związane z niżem znad południowej części Bałtyku oraz z systemem frontów z nim związanych. Najwięcej opadów występuje we wschodniej i centralnej części Polski, przy czym w centrum dominują krótkotrwałe opady konwekcyjne. Lokalnie, zwłaszcza w woj. łódzkim, opady są dość silne. Do końca dnia należy również spodziewać się wystąpienia słabych burz, zwłaszcza w centrum i na południu kraju. Szczegóły prognozy konwekcyjnej na dziś dostępne są na naszej stronie internetowej. https://lowcyburz.pl/2021/09/15/prognoza-konwekcyjna-na-dzien-16-09-2021-i-noc-16-17-09-2021/. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku dotycząca burz w naszym kraju, opublikowana 16.09.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w Polsce.

Burze w Polsce - 16.09.2021

Nad Polską przechodzą opady deszczu związane z niżem znad południowej części Bałtyku oraz z systemem frontów z nim związanych. Najwięcej opadów występuje we wschodniej i centralnej części Polski, przy czym w centrum dominują krótkotrwałe opady konwekcyjne. Lokalnie, zwłaszcza w woj. łódzkim, opady są dość silne. Do końca dnia należy również spodziewać się wystąpienia słabych burz, zwłaszcza w centrum i na południu kraju. Szczegóły prognozy konwekcyjnej na dziś dostępne są na naszej stronie internetowej. https://lowcyburz.pl/2021/09/15/prognoza-konwekcyjna-na-dzien-16-09-2021-i-noc-16-17-09-2021/

Sytuacja burzowa - stan z godz. 13:44 (16.09.2021) Pierwsze burze obserwuje się w rejonie Kutna, które wolno przemieszczają się na północny wschód. Natężenie opadów wynosi tam około 10 mm/h. Nie notuje się silnych porywów wiatru, ale mogą sięgać 60 km/h. Kolejne burze nadal możliwe są w strefie frontu chłodnego. Mogą im towarzyszyć opady deszczu punktowo do 20-25 mm.

BURZE W WOJ. ŁÓDZKIM Niestety załamanie pogody zaczyna coraz bardziej postępować. Oprócz przelotnych opadów deszczu, pojawiających się w kilku powiatach, zaczęło również grzmieć. Wyładowania atmosferyczne zostały zaobserwowane przez jedną z naszych łowczyń w okolicach Kutna. W kolejnych godzinach dalej musimy spodziewać się występowania przelotnych opadów deszczu. Prawdopodobne jest pojawianie się kolejnych chmur burzowych. Sytuacja jest rozwojowa. A jak jest u Was? Zachęcamy do relacji w komentarzu pod postem. Grafika: blitzortung, rainviewer #wrzesien #lowcyburz #lowcyburzlodzkie #pogoda #burza #piorun #wyladowanie #komorka #kuton Atak ZIMY w Polsce wrzesień 2021 nieunikniony. To będzie bomba arktycznego chłodu!

Prognoza burzowa na dzień 16.09.2021r. Okres obowiązywania 15:00-23:00 Dzisiaj po południu i wieczorem nasze województwo znajdzie się w zasięgu niżu oraz ciepłej i wilgotnej masy powietrza. Głównym skutkiem będą opady deszczu, czasem o charakterze ciągłym, jednak nie wykluczamy, że miejscami pojawią się komórki burzowe - ich ryzyko jest głównie w południowej połowie województwaa. Burze jeśli się pojawią to przyniosą deszcz do 20mm w ciągu godziny, grad do 1 cm i porywy wiatru do 70km/h.

Pada, pada, na wschodzie i w centrum popada prawie do wieczora🌧️Od zachodu - 📌#Iława, #Pasłęk, #NoweMiastoLubawskie opady powoli zanikają Jak tam? parasolki są?☔ Źródło obrazu radarowego: https://meteo.imgw.pl (IMGW-PIB) #pogoda #Warmia #Mazury #wrzesień2021

🧐 Prognoza burzowa na jutro (piątek) Ważność: od godz. 08:00 do godz. 20:00 dnia 17.09.2021 Jutro burze z opadami deszczu nawet do 25-30 mm będą możliwe na krańcach południowo-wschodnich Polski. Kolejna strefa z możliwością burz obejmuje głównie Pomorze i Wielkopolskę. Tam opady deszczu wyniosą 15-20 mm, ale nie można wykluczyć punktowych kumulacji do 30 mm. Porywy wiatru nie powinny przekraczać 65 km/h, a miejscami może padać grad. Opis szczegółowy 👇 Polska będzie pod wpływem niżu znad Ukrainy z wtórnymi ośrodkami nad Węgrami i nad Pomorzem Zachodnim. Front chłodny powoli odsunie się na południowy wschód, poza granice kraju, a w północno-zachodniej połowie Polski zaznaczy się front okluzji. Będziemy w masie powietrza polarnego morskiego, przed frontem chłodnym cieplejszego i bardziej zasobnego w wilgoć. To tam TPW nadal utrzyma się na poziomie 30-40 mm, a LI do -3K. CAPE sięgnie tam 800-1000 J/kg. W związku z dużym zachmurzeniem frontowym i brakiem wyraźnych czynników wymuszających inicjacja burz będzie utrudniona. W słabych warunkach kinematycznych możliwe są niezorganizowane burze wbudowane w system opadów pofalowanego frontu (po jego wschodniej - cieplejszej stronie). Ze względu na duże zasoby wilgoci mogą one jednak generować sumy opadów nawet 25-30 mm (także połączone z opadami frontowymi) i porywy wiatru punktowo około 65 km/h. Możliwy jest także grad. Burze będą przemieszczać się na północny wschód i po południu odsuną się poza granice kraju. W północno-zachodniej połowie Polski będzie oddziaływał górny niż. W jego obrębie TPW będzie wynosić 25-30 mm, a LI do -4K. Warunki kinematyczne będą raczej słabe (miejscami SHEAR 0-6 km do 10 m/s), a dodatkowym utrudnieniem w inicjacji burz będzie duże zachmurzenie związane z niżem. Jednak, jeśli burze się rozwiną mogą dawać opady do 15-20 mm, a w przypadku komórek o niejednoznacznym kierunku przemieszczania się możliwe są kumulacje nawet do 30 mm. Porywy wiatru nie powinny przekraczać 60-65 km/h i możliwy jest mały grad. Prognoza burzowa na kolejną noc (piątek/sobota) i na kolejny dzień (sobota) wyłącznie w formie graficznej! #burzaalert #imgw #burze #prognoza ☝Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true

Witajcie. W Polsce na tylko na zachodzie więcej chwil bez deszczu. W reszcie kraju deszczowo. Tam gdzie teraz przebywamy nadeszły burzowe dni i załamanie pogody. Czekaliśmy na nie od dłuższego czasu. Wpierw pojawią się silne opady deszczu a następnie burze. Mapa: Windy.com

Ten tydzień z reguły przyniósł nam piękną słoneczną i przede wszystkim ciepłą aurę. Niestety nic, co piękne nie trwa wiecznie, choć w tym przypadku nie wiadomo, czy nie będzie jeszcze piękniej. Przejdźmy do rzeczy. Już dziś pogoda będzie się psuć, skutkować to będzie możliwością pojawienia się komórek konwekcyjnych w ciągu dnia, które mogą dawać wyładowania atmosferyczne, opadu deszczu i nie wykluczamy drobnego gradu! Poza wspomnianymi możliwymi słabymi burzami, możliwe są przelotne opady deszczu. Niestety z każdym nadchodzącym dniem będzie zimniej. Fot. TOSR Łódź

