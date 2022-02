Gdzie są burze w Polsce 16.02.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

💨🌧⚠OSTRZEŻENIE PRZED SILNYMI PORYWAMI WIATRU I INTENSYWNYMI OPADAMI DESZCZU ++16-17.02.2022r.++ 💨🌧⚠ Ważne od: 1. Deszcz: 00:00 dnia 16.02.2022r. do 00:00 dnia 18.02.2022r. 2. Wiatr: 15:00 dnia 16.02.2022r. do 00:00 dnia 17.02.2022r. Jutro Polska będzie pod wpływem dwóch powoli nasuwających się nad teren Polski układów niskiego ciśnienia. Orkan #Dudley z Xandrą przyniesie nam jutro jeszcze w miarę spokojną aurę. Prognozowane są przelotne opady deszczu występujące na większym obszarze Polski (początkowo na północnym zachodzie, w późniejszych godzinach w innych regionach kraju). Spadnie przeważnie 2-5mm deszczu (na północnym zachodzie do 10-15mm). Silniejsze opady prognozowane są w nocy z środy na czwartek i w czwartek. Wtedy w krótkim czasie będzie mogło spaść nawet 10-15mm deszczu. Akumulacje opadów po 2 dniach mogą osiągnąć przeważnie 10-20mm. Większe akumulacje możliwe są w woj. północnych (głównie w woj. Zachodniopomorskim i Pomorskim). Tam lokalnie mogą osiągnąć nawet 30-40mm. Niektóre prognozy wskazują na możliwość wystąpienia akumulacji do 50mm, choć taki scenariusz jest mało prawdopodobny. W raz z przelotnymi opadami deszczu w środę zacznie powoli nasilać się południowo zachodni wiatr. Wieczorem i w pierwszej połowie nocy jego porywy będą mogły osiągać lub nawet przekraczać 70-80km/h! Zdecydowanie silniejsze porywy możliwe będą w drugiej połowie nocy i w czwartek ale o tym opowiemy w oddzielnym ostrzeżeniu! PS. Poniżej dajemy linki z naszymi ostrzeżeniami pogodowymi: 1. Deszcz: https://www.google.com/maps/d/u/1/edit... 2. Wiatr: https://www.google.com/maps/d/u/1/edit... JUTRO MOŻLIWA JEST AKTUALIZACJA OSTRZEŻENIA!!