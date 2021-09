Gdzie są burze w Polsce 15.09.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 15.09.2021

Prognoza pogody na środę i noc #Noc W nocy zachmurzenie małe. Temperatura spadnie do 12/13 stopni Celsjusza w całym województwie ( możliwe większe spadki). Wiatr słaby. #Dzień W dniu jutrzejszym będzie zachmurzenie małe, w drugiej części dnia umiarkowane. Temperatura wyniesie ok 26/27 stopni Celsjusza w całym województwie ( w przypadku większego zachmurzenia temperatura będzie mniejsza ). Wiatr słaby z południowego wschodu. Barometry wskażą w południe 1015 hPa. Życzymy miłej nocy i środy ! Lubuscy Łowcy Burz :)

WYBUCH ZŁOTEJ POLSKIEJ JESIENI Prognozy na nadchodzące dni nie pozostawiają żadnych złudzeń. Już w czwartek nad nasze województwo nadciągnie strefa opadów atmosferycznych, która poprzedzi przebudowę pola barycznego nad Europą i w konsekwencji spadek temperatur maksymalnych to ledwie 13-15, może 16 stopni Celsjusza. Jednak to wszystko od czwartku, a zanim czwartek - czeka nas przepiękna środa. Po rześkim i gdzieniegdzie mglistym, jak to we wrześniu, poranku, rozpogodzi się wszędzie. Napływ ciepłych mas powietrza i olbrzymia dawka słońca spowodują wzrost temperatur do 23-24ºC. Kto może - niech wykorzysta ten dzień, ponieważ nieubłagane jesienne zmiany pogody czyhają już za horyzontem! Fot: Michał/Łowcy burz Łódzkie #wrzesien #lowcyburz #lowcyburzlodzkie #pogoda #ocieplenie #jesien