Gdzie są burze w Polsce 15.02.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Prognoza na najbliższe dni! Nieubłaganie zbliżamy się do końca pogodowej sielanki, nadchodzą poważne zmiany... 😃 Nie zmieniły się prognozy względem nadchodzącego załamania pogody, które czeka nas już w czwartek! Aura będzie na tyle niebezpieczna, że jutro popołudniu pojawi się odpowiednie ostrzeżenie dla tej sytuacji... Przed nami spokojna i pogodna pierwsza część nocy a nad ranem przybędzie chmur i w wielu miejscach popada przelotny deszcz i deszcz ze śniegiem. Środa zapowiada się dość pochmurna, pojawią się słabe opady o charakterze przelotnym a i nie możemy wykluczyć możliwości wystąpienia większych przejaśnień i rozpogodzeń. Wiatr początkowo słaby, wzmagający się do silniejszego popołudniem. Ciepło, od 4°C do 8°C. W czwartek czeka nas bardzo ciekawy, ale i niebezpieczny dzień już od samego rana, najpierw będzie bardzo mocno wiało wraz z intensywnymi opadami a w południe dotrze front nad podkarpacie i popołudniu pojawi się konwekcja! Burze, wiatr przekraczający 100km/h i opady, od deszczu aż po grad... Oj będzie się działo! Piątek będzie dniem spokojniejszym w regionie, będzie jeszcze gdzieniegdzie przelotnie padało i mocniej wiało ale powinny pojawiać się między czasie przejaśnienia oraz rozpogodzenia. Ciepło, od 4°C do 9°C. Wiatr mocny i porywisty. W weekend wiatr nadal będzie grał pierwsze skrzypce, pojawią się przelotne opady od deszczu po sam śnieg a temperatury będą dodatnie. W ostatnim tygodniu ferii czeka nas pogodowy rollercoaster, przejdziemy przez kolejne wichury, czeka nas ochłodzenie, pojawią się opady śniegu i wróci mróz...😃 Jednym słowem nudy w pogodzie nie będzie!