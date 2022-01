Gdzie są burze w Polsce 15.01.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Witajcie 🙂🙂 Za nami niebyt przyjemny piątek. Zamiast prawdziwej zimy za oknami wiało i padało, a na dodatek lokalnie pojawiły się burze. Jeśli chodzi o burze, to z bieżących prognoz numerycznych wynika, że mogą się one pojawić także na początku nowego tygodnia, w trakcie przechodzenia kolejnej aktywnej strefy frontowej. W sobotę po przejściu frontu polarnego w strefie osiadania chłodnego powietrza postępuje kompensacja ciśnienia, czego efektem jest rozbudowa klina wyżowego ośrodka znad Zachodniej Europy. Zmniejszenie różnicy ciśnienia nad naszym obszarem synoptycznym skutkować będzie stopniowym zmniejszaniem prędkości oraz porywistości wiatru. Do regionu dociera chłodna masa powietrza pochodzenia arktycznego o cechach morskich. W dzień zachmurzenie dużym z rozpogodzeniami oraz punktowymi opadami śniegu. Temperatura maksymalna do -3°C/2°C. Wiatr początkowo okresami dość silny i porywisty, z tendencją spadkową do słabego i umiarkowanego. W ciągu dnia zmiana warunków biometeo z niekorzystnych do korzystnych. W południe na barometrach w Rzeszowie 1028 hPa. Miłego dnia 🙂