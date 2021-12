Gdzie są burze w Polsce 14.12.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Najnowsze informacje o burzach w Polsce Smog w Polsce. Kraków we wtorek z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem na świecie. P24

Witajcie 🙂🙋 Wczorajszy dzień nie należał do najciekawszych, wierząc więc staropolskiej tradycji mówiącej że każdy dzień od Łucji do Wigilii przepowiada pogodę na pierwszą połowę miesiąca przyszłego roku, to styczeń zapowiada tak marnie 😅 Ile w tym prawdy nie wiem, za młodu słuchało się takich opowieści od starszych 😅😅 Natomiast prognozy na okres Świąt Bożego Narodzenia są coraz ciekawsze. Czynniki klimatyczne jak La Nina czy mniej znana oscylacja Maddena-Juliana (MJO) już dają nam wyraźne wskazówki co do możliwego scenariusza. Warta uwagi jest przewidywana 7 faza oscylacji MJO, średni wzór ciśnienia dla tej fazy to dwa silne systemy wysokociśnieniowe jeden nad Północnym Atlantykiem i Skandynawią i drugi nad Północnym Pacyfikiem. W Ameryce oznacza obniżeniem ciśnienia nad Kanadą, natomiast w Europie faworyzuje występowanie obniżonego ciśnienia w rejonach centralnych oraz południowych kontynentu otwierając drogę dla istotnie wychłodzonych mas powietrza ze wschodu, La Nina co ciekawe ma zbliżone cechy jak wspomniane przy MJO. Jest to więc wzór ciśnienia, na który czeka każdy fan zimy. Prognozy są bardzo ciekawe, już by się chciało coś napisać ale lepiej nie zapeszać 🙂 Grafika nr 3 i 4 obrazuje to co próbowałem opisać 😅 We wtorek pozostaniemy w polu podwyższonego ciśnienia, dodatkowo w ciągu dnia z zachodu na wschód przemieszczać się będzie mało aktywny front ciepły, za którym popłynie cieplejsza masa powietrza pochodzenia polarnego o cechach morskich. Przed nami więc kilkudniowa odwilż. Nad Północnym Atlantykiem w kierunku Półwyspu Skandynawskiego wędrują niże z rodowodem atlantyckim, jest to klasyczny wzór pozytywnej oscylacji północnoatlantyckiej, o której wspominałem wczoraj. W dzień zachmurzenie duże z przejaśnieniami. Początkowo mgły ograniczające widzialność do 200 m. Na ogół bez opadów, większe prawdopodobieństwo wystąpienia opadów atmosferycznych wystąpi po zachodzie słońca wraz dotarciem zachmurzenia frontowego. Opad wszelkiej maści głównie od słabym natężeniu, niestety niewykluczone opady marznące. Temperatura maksymalna powietrza wzrośnie do -4°C/0°C. Wiatr nieznaczący. Miłego dnia życzę 🙂🙋 Grafiki DWD, kachelmannwetter, NOAA, tropical tidbits