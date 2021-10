Gdzie są burze w Polsce 14.10.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 14.10.2021

Za nami kolejna noc z lokalnymi przymrozkami - choć zapewne większość z nas ich nie lubi, to często powodują, że dookoła pojawiają się niesamowite wzory powodujące uśmiech na twarzach. Właśnie takim zdjęciem, wykonanym w okolicach Łodzi, naturalnych wzorów podzielił się z nami nasz obserwator SOB.009 A jak wygląda sytuacja u Was? Zdążyliście się już przyzwyczaić do nocnego zimna? 🥶🥶

This is a re-share of a post