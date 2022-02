Gdzie są burze w Polsce 14.02.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Przychodzimy do Państwa z kolejnymi aktualizacjami modeli na 17-19.02.2022r. Tym razem to już niestety nie są FUSY lecz bardzo prawdopodobna wichura o znacznej sile. Wszystkie modele są już niemalże zgodne co do wystąpienia wichury, jednak w dalszym ciągu nie jest jeszcze pewna jej siła. Niektóre prognozy mówią o możliwych porywach do 70-90km/h, choć inne mówią o możliwości przekroczenia nawet 100km/h na nizinach (17-18.02.2022r.). Ostatnie aktualizacje modeli zaczęły pokazywać możliwość wystąpienia kolejnej potężnej wichury w dniu 19.02.2022r. Mimo dość odległego terminu modele nie są zbytnio rozbieżne. Prognozują wiatr osiągający lub nawet przekraczający 100-120km/h na nizinach! Na ten moment potraktujmy to jako ciekawostkę. PS. Jutro lub pojutrze opublikujemy wstępną analizę silnych porywów wiatru na 17-18.02.2022r.!