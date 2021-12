Gdzie są burze w Polsce 13.12.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

13.12.2021 na Facebooku pojawił się post: "Wolbrom. Pod czterema osobami na stawie załamał się lód. Trzy osoby nie żyją. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 13.12.2021. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?

Gdzie jest teraz burza w Polsce? Warto o tym wiedzieć, ponieważ burze są gwałtowne i mogą wyrządzić wiele szkód. Sprawdzaj z nami najnowsze informacje z Facebooka, które dotyczą burzowej pogody w Polsce. Możesz w ten sposób dowiedzieć się, czy burzy można spodziewać się w twojej okolicy.

Burze w Polsce - 13.12.2021 Pod czterema osobami załamał się lód. Trzy osoby nie żyją.

Wolbrom. Pod czterema osobami na stawie załamał się lód. Trzy osoby nie żyją.

Z powodu tragicznych wydarzeń z Wolbromia, gdzie pod czterema młodymi osobami załamał się lód. Niestety 3 osoby w wieku 19 24 28 nie żyją, a jedna osoba 18 lat się uratowała nasza ekipa Myszkowscy Łowcy Burz postanowiła przypomnieć kilka ważnych rzeczy! Po pierwsze na zbiornikach wodnych nie ma jeszcze takich warunków by mógł człowiek bezpiecznie wejść na lód, ponieważ, by takie warunki były potrzeba kilka dni z silnym mrozem. Zasady bezpieczeństwa na lodzie Przed wyprawą zapoznaj się z prognozą pogody. Zabierz telefon komórkowy. Nie wchodź na zamarzniętą rzekę. Nie wchodź na lód w pobliżu ujścia rzeki, mostu, śluzy itp. Zbierz ze sobą środek ratunkowy. Przed wejściem sprawdź czy lód jest dostatecznie gruby. Zapobiegaj przeciążeniu małego obszaru dużą liczbą osób. Obserwuj zachowanie się innych osób. Zejdź z trzeszczącego lodu – jest za cienki. Uciekaj z pękającego lub załamującego się lodu. Zasady bezpieczeństwa w przypadku załamania się lodu Nie panikuj, zachowaj spokój. Działaj szybko i zdecydowanie. Wzywaj pomoc. Ratuj tonącego podając przedmioty (kij, gałąź, szalik itp.). Uważaj, aby ratując nie stać się ofiarą. Jesteś zagrożony – połóż się i szeroko rozłóż ręce. Złap i trzymaj podany środek ratunkowy. Wykonując nogami ruchy żabki wypełznij na twarde podłoże (ląd, gruby lód). Stań na nogi na twardym podłożu. Ogranicz ruchy w celu zmniejszenia utraty ciepła. Kiedy zauważysz osobę tonącą: W pierwszej kolejności zaalarmuj służby ratunkowe tj. straż pożarną (tel. 998 lub 112) lub pogotowie ratunkowe (tel. 999 lub 112). Pamiętaj! Najważniejsze jest własne bezpieczeństwo. Jeśli lód załamał się pod osobą poszkodowaną, może załamać się również pod Tobą. Dlatego tak ważne jest wezwanie pomocy profesjonalistów. Ratownik bez odpowiedniego zabezpieczenia może przebywać w zimnej wodzie krótko. Po 3. minutach dochodzi do wyziębienia organizmu. Udzielając pomocy, nie biegnij w kierunku osoby poszkodowanej, ponieważ zwiększasz w ten sposób punktowy nacisk na lód, który może załamać się również pod Tobą. Do tonącego najlepiej zbliżyć się czołgając po lodzie. Jeśli w zasięgu ręki masz do dyspozycji długi szalik, grubą gałąź lub sanki, spróbuj podczołgać się na taką odległość, aby możliwe było podanie tego typu przedmiotu poszkodowanemu. Po wyciągnięciu osoby poszkodowanej z wody należy w miarę możliwość zdjąć mokre ubranie, okryć ją czymś ciepłym (płaszczem, kurtką) i jak najszybciej przetransportować do zamkniętego, ciepłego pomieszczenia, aby zapobiec dalszej utracie ciepła. Prosimy o liczne udostepnienie tej wiadomości dalej ! Ty tez możesz uratować życie innym ! źródła https://www.gov.pl/web/kppsp-inowroclaw Rybomania.pl

"Śliska doba"przed nami🧊🙄 👉Postępujące od zachodu ocieplenie📈nocą i jutro przyniesie nam marznące opady deszczu i mżawki🌧️Już teraz są one notowane w rejonie 📌#NoweMiastoLubawskie, czy 📌#Elbląg⚠️ 📸Maksymilian Rogalski #pogoda #Warmia #Mazury #grudzień2021 #zima2021 #gołoledź PROGNOZA POGODY DLA POWIATU MYSZKOWSKIEGO I OKOLIC NA WTOREK 14.12 I NOC Z WTORKU NA ŚRODĘ. - Myszkowscy Łowcy Burz

Zapraszamy do najnowszej prognozy . http://myszkowscylowcyburz.pl/index.php/2021/12/13/prognoza-pogody-dla-powiatu-myszkowskiego-i-okolic-na-wtorek-14-12-i-noc-z-wtorku-na-srode/ Kąpali się przy temp. -57 st. C. Morsowanie w Ojmiakonie.

Kąpali się przy temperaturze -57 st. C w Ojmiakonie. To jest dopiero kozackie morsowanie! Weszlibyście do takiej wody?

Prognoza pogody na noc 13/14.12 i dzień 14.12 W nocy pogoda bez zmian. Pochmurno, mglisto i fatalna jakość powietrza☁️🌫️😷 Wiatr bardzo słaby, lokalnie może poprószyc śnieg ❄️ temperarura minimalna wyniesie około -4/-2 stopni. We wtorek do zachodniej części województwa przyjdzie odwilż ze słabymi opadami deszczu 🌧️ i temperaturą do +1/+2 stopni. Na pozostałym obszarze nadal lekki mróz do -1/0 w pełni dnia. Wszędzie pochmurno i mglisto ☁️🌫️ Wiatr nadal bardzo słaby.

Mgła + ujemna temperatura = szadź! :-D Piękny zimowy krajobraz czekał dziś na nas w wielu miejscach. Szadź powstaje, gdy kropelki mgły zamarzają przy zetknięciu z powierzchnią. Od szronu odróżnia ją to, że składa się z upakowanych, pozlepianych kryształków lodu, natomiast szron - z igiełek lodowych które mogą się rozgałęziać tworząc "obrazy" na szybach, ale nie tworzą zwartej bryły. Macie zdjęcia z dzisiejszej szadzi ? Wrzucajcie w komentarzach! :-D Fot. Łowcy Burz Łódzkie #szadź #zima #zima2021 #grudzień #december #frozen #freeze #zimno #mróz #lodzkie #lowcyburz #pogoda #zimowapogoda #lowcyburzlodzkie Jak używać świateł przeciwmgielnych? Jak jeździć we mgle? P24

Mgła jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem na drodze. Ogranicza widoczność kierowcy, przez co bardzo łatwo o wypadek. Jak używać świateł przeciwmgielnych? Jakich świateł używać podczas jazdy we mgle? Jakie są zasady poruszania się we mgle?

Za wielu chwil ze słońcem to my dzisiaj nie mieliśmy.... Więc chodź, pomaluj mój świat na szaro i na szaro 🙃

Uwaga kierowcy ! W kolejnych godzinach prognozujemy mgle która będzie ograniczała widzialność na drodze do 100-50 m a lokalnie poniżej 50 m ! Kierowcy Wolniej !

