Gdzie są burze w Polsce 13.10.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Najnowsze informacje o burzach w Polsce

Wiem że późna pora ale oddaję Wam krótki film dotyczący ostatniego "kaszlnięcia" wulkanu Fuego. Zapraszam do obejrzenia i subskrypcji jeśli to co robię Ci się podoba. Każda opinia również mile widziana. Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. Wulkany świata KiKŚ - Konflikty i katastrofy światowe

Pogoda na środę 13.10.2021 - Łowcy Burz