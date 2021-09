Gdzie są burze w Polsce 13.09.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

Dzisiaj pogoda w kratkę, w wielu miejscach pojawiły się opady głównie pochodzenia konwekcyjnego. Kolejne dni za sprawą wyżu będą już spokojniejsze, ciepłe z punktowymi opadami ale bez burz. Dopiero koło czwartku nad obszarem kraju pojawi się front chłodny z opadami deszczu, niewykluczone również burze. Za frontem spłynie do nas niestety chłodniejsze powietrze. Porankami w przypadku wystąpienia większych rozpogodzeń, na skutek radiacyjnego ochłodzenia mogą pojawić się wrześniowe przymrozki. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to zmianę cyrkulacji powietrza na tą cieplejszą wymusi wyż, który po 22 września ma ulokować się nad europejską częścią Rosji. Na ten czas coś ode mnie, jeszcze z nas polskiego morza 🙂

Jak zapowiadałem w dzisiejszej transmisji.... Mój czas aktywności jako łowcy burz mija z końcem sezonu, będę tęsknił za burzami. Jak mogę podsumować sezon? Aktywny oraz niebezpieczny pod kątem obfitych wręcz nawalnych opadów deszczu oraz trąb powietrznych. Wracam za rok, ale nie myślcie, że Burze Podkarpacia nie będą ostrzegać! 😁 Reszta ekipy zaczyna swój sezon a ja oczywiście będę wszystko obserwował i jeśli tylko będzie okazja to będę transmitował. To już 16 lat mojej przygody oraz piąty od czasu stworzenia strony. Pasja doprowadziła do tego iż strona stała się największą stroną w województwie i widać przez to zaufanie do nas co cieszy i motywuje! Dziękuje wam kochani! 🙋

