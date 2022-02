Gdzie są burze w Polsce 13.02.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Prognoza tygodniowa! Ależ mamy piękny weekend, dawno nie było aż tylu dni z tak słoneczną aurą! 😃 Nie inaczej zapowiada się początek przyszłego tygodnia, słońca oraz błękitu nieba będzie pod dostatkiem, ale na horyzoncie widzimy już pogorszenie pogody oraz szansę na wystąpienie kolejnych burz w tym roku! A więc przejdźmy do konkretów...😃 PONIEDZIAŁEK Pierwszy dzień nowego tygodnia będzie idealny jak na walentynki przystało! Od rana na podkarpaciu będzie mnóstwo słońca oraz bezchmurnego nieba, jedynie co może nam dokuczać to chwilami silny i porywisty wiatr. Po porannych przymrozkach w ciągu dnia zrobi się dużo cieplej i popołudniu będzie od 2°C do 7°C. WTOREK Kolejny dzień w którym to od rana będzie bardzo dużo słońca oraz pogodnego nieba aż do godzin popołudniowych. Popołudniu zacznie się chmurzyć i w nocy popada deszcz. Temperatury w regionie będą od 3°C do 8°C a wiatr słaby i umiarkowany. ŚRODA W środę pogoda będzie taka "średnia", pojawią się gdzieniegdzie przelotne opady deszczu, wiatr znów da o sobie znać ale za to będzie ciepło... Nasze termometry wskażą od 4°C do 8°C. CZWARTEK I tu się zapowiada dość ciekawy dzień w pogodzie... Pierwsza połowa dnia będzie pochmurna, może słabo popadać i zacznie się robić bardzo ciepło. A znów popołudniu, spodziewamy się dynamicznej aury, prawdopodobnie dotrze do nas front chłodny i pojawi się głęboka konwekcja, tak więc wzrośnie szansa na burze z intensywnymi opadami deszczu (gradu) jak i bardzo mocnymi porywami wiatru! Bardzo ciepło, nasze termometry mogą wskazać powyżej 10°C! PIĄTEK Na koniec tygodnia aura się na chwilę uspokoi, choć nie wykluczamy jeszcze przelotnych opadów deszczu w regionie. Będą i chwilę gdzie pojawi się nam słońce przy temperaturach od 2° do 7°C. Wiatr umiarkowany, chwilami mocniejszy. W weekend pogoda znów pokaże swoje gorsze oblicze, będzie bardzo mocno wiało i lało a temperatura zacznie nam spadać... To będzie wstęp do ochłodzenia jakie nas czeka w ostatnim tygodniu lutego. A czy widzimy już w prognozach nadchodzącą wiosnę? 😃 Tak, jest! Po 10-tym marca zrobi się już wiosennie, cieplutko i ruszy na dobre wegetacja ale nie możemy do końca wykluczyć zimowych incydentów, które lubią się pojawiać w kwietniu po zaniku wiru polarnego... 😃