Gdzie są burze w Polsce 13.01.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 13.01.2022 Pogoda na 13 stycznia 2022. Śnieg i deszcz we wschodniej Polsce. Wichura uderzy na północy kraju

Dzień dobry wszystkim 🙂🙂 Kończy się okres panowania napływu chłodnych mas powietrza z kierunków północnych, ciśnienie spada, a to oznacza zmiany. Dzisiaj w polu podwyższonego ciśnienia z północnego zachodu na południowy wschód wędrować będzie ciepły wycinek frontu atmosferycznego towarzyszący głębokiemu układowi obniżonego ciśnienia wędrującego na skraju Arktyki. Po przejściu strefy frontowej rozpocznie się kilkudniowy epizod odwilży z łagodną polarnomorską masą powietrza. W dzień zachmurzenie całkowite z przejaśnieniami. Okresami opady śniegu przechodzące w opady mieszane oraz marznącego deszczu powodujący gołoledź, będzie ślisko uważajmy. Temperatura maksymalna do -6°C/3°C. Wiatr umiarkowany okresami dość silny i porywisty, w górach do 65-75 km/h. Miłego dnia 🙂🙂