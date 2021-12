Gdzie są burze w Polsce 12.12.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

Przed nami kolejne silniejsze opady śniegu! Tym razem wystąpią one na południowym wschodzie kraju! Spadnie przeważnie od 5 do 10, lokalnie do 15-20cm (lokalnie jeszcze więcej)! Na drogach będzie bardzo ślisko! Uważajcie na siebie!

Z analiz ruchu na stronie, oraz Waszych sugestii wynika, że bardzo ważne są dla Was ostrzeżenia, jakie publikujemy. Prócz naszych ostrzeżeń, publikujemy też prognozy i ostrzeżenia „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. oraz Sieć Obserwatorów Burz. W związku z tym postanowiliśmy bardziej wyeksponować ostrzeżenia na naszej stronie. Od teraz gdy opublikowane zostanie ostrzeżenie meteo, pojawi się żółta belka. Po jej kliknięciu można zapoznać się z krótkim streszczeniem. Po kliknięciu dalej — z całym ostrzeżeniem. Gdy opublikujemy ALERT pogodowy, pojawi się czerwona belka. Po jej kliknięciu można zapoznać się z krótkim streszczeniem. Po kliknięciu dalej — z całym ALERTEM. Słuchamy Waszych opinii i poprawiamy stronę, aby była jak najbardziej dla Was użyteczna. Dziękujemy i pozdrawiamy!

#Prognoza pogody na niedzielę. #Noc W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże, miejscami pojawią się mgły. Temperatura spadnie do -4/-5 stopni Celsjusza, może być cieplej z powodu większego zachmurzenia. Wiatr słaby. #Dzień Na południu województwa zachmurzenie umiarkowane i duże, na pozostałym obszarze całkowite. Temperatura wyniesie ok 1/2 stopni Celsjusza w całym województwie. Wiatr słaby z południowego zachodu. Barometry wskażą w południe 1014 hPa. Życzymy miłej nocy i niedzieli Lubuscy Łowcy Burz :)

Pochmurna, mglista i chłodna #sobota za nami☁️🌫️ W wielu miejscach słaby #mróz❄️utrzymywał się przez cały dzień, a najchłodniej tym razem było na zachodzie regionu🧐 W towarzystwie gęstej mgły🌫️lokalnie tworzyła się malownicza #szadź!❄️😍 Ale to by było jeszcze piękniejsze jakby trochę się rozpogodziło!🌤️😋 #Niedziela także w większości pochmurna☁️ale już z lepszą widzialnością, będzie trzymać słaby mróz❄️ 📌okolice #NoweMiastoLubawskie 📸Maksymilian Rogalski #pogoda #Warmia #Mazury #zima2021 #grudzień2021

Rosną statystyki fali tornad, jaka przetoczyła się przez Stany Zjednoczone kilkanaście godzin temu. Wiemy o co najmniej 30 tornadach oraz co najmniej siedemdziesięciu ofiarach śmiertelnych. Żywioł przeszedł nocą, co prawdopodobnie miało wpływ na bilans ofiar - w ciemności trudniej dostrzegać groźne zjawiska. W ciągu dnia oczom ukazał się ogrom zniszczeń miasta #Mayfield w stanie #Kentucky, które podczas omawiania tego incydentu będzie prawdopodobnie przysłowiowo "odmieniane przez wszystkie przypadki" Poniżej link do filmu prezentującego Mayfield po przejściu tornada. #pogoda #usa #niebezpiecznapogoda #lowcyburz #alejatornad #burza #piorun #tornado #zagrożenie #ofiary #superkomórka #supercell https://twitter.com/bclemms/status/1469662822795816968?t=HGLoaECFYmJZROQJaVQ7dA&s=19&fbclid=IwAR2fYbXYPLPZi46YnZov3P9wW-C4ZI54Q3vAJvQxakwJbcq6_3bTlaJsHt4