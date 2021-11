Gdzie są burze w Polsce 12.11.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

12.11.2021 na Facebooku pojawił się post: "Ochłodzenie i opady śniegu. Analizujemy prognozy. 12.11.2021... ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 12.11.2021. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Burze w Polsce - 12.11.2021 Ochłodzenie i opady śniegu. Analizujemy prognozy. 12.11.2021

Dzień dobry 🙂🙂 Przed nami piątek, piąteczek, piątunio 🙂🙂 Dzisiaj barycznie pozostajemy w polu podwyższonego ciśnienia, nie mniej jednak jest różnica względem dnia wczorajszego. W wspomnianym polu w ostatnich godzinach z północnego-zachodu na południowy wschód wędrował mało aktywny chłodny front niżu, którego centrum znajdzie się dzisiaj nad północno zachodnią częścią europejskiej Rosji. Wiązać się z tym będzie silniejsza akumulacja wilgoci w dolnych warstwach troposfery, co w połączeniu z występującą inwersją temperatury oraz braku znaczącej cyrkulacji powietrza skutkuje powstawaniem chmur podinwersyjnych. Do Podkarpacia w dalszym ciągu dociera polarnomorska masa powietrza. W ciągu dnia zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, na południu regionu zachmurzenie małe i umiarkowane. Rano liczne mgły ograniczające widzialność do 200 m, lokalnie mogą się utrzymać przez cały dzień. Przy zgniłym wyżu lubi sobie od czasu do czasu popadać mżawka, na ogół jednak bez opadów. Temperatura maksymalna powietrza wzrośnie do 6-9°C. Wiatr nieznaczący. Miłego dnia 🙂 Grafiki DWD, kachelmannwetter, ICM Meteo (mgły prognoza na g 06 UTC)

Dzisiejszy dzień na terenie województwa z pogodową loterią. Na ogół dzień rozpocznie się słonecznie, jednak będą miejsca, gdzie niskie zachmurzenie utrzyma się już od godzin porannych - stopniowo poszerzając swój obszar. Temperatura na poziomie 5-8*C, bez opadów deszczu.

+++OSTRZEŻENIE PRZED GĘSTYMI MGŁAMI+++ Okres obowiązywania 12.11.2021 0:00 - 13.11.2021 0:00 W piątek połączenie wysokiego ciśnienia, braku wiatru i wysokiej wilgotności powietrza w niższym partiach troposfery doprowadzi do rozwoju gęstych mgieł nad niemal całym województwem. Mgły będą ograniczać widzialność nawet do 20-30 metrów i mogą występować miejscami przez niemal cały dzień, szczególnie nasilą się pod wieczór, gdy wiatr zacznie zanikać. Wszystkich, szczególnie kierowców prosimy o szczególną ostrożność!

#Prognoza pogody: #piątek 12.11.2021r. W piątek będziemy pod wpływem ośrodka wyżowego „Tilda” rozciągającego się od Morza Czarnego po obszar Niemiec. #Noc W nocy na północy województwa zachmurzenie duże i całkowite. Na południu województwa więcej rozpogodzeń, choć i tam mogą pojawić się chmury. Uwaga na lokalne, gęste mgły!! Temperatura zróżnicowana. Tam gdzie więcej chmur temperatura wyniesie 4/6 stopni Celsjusza, natomiast tam, gdzie więcej przejaśnień może spaść do -1/0 stopni Celsjusza. Wiatr słaby. #Dzień W piątek na północy województwa dużo chmur. Im dalej na południowy zachód lubuskiego tym więcej słońca. Temperatura wyniesie ok 10/11 stopni Celsjusza. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany z południowego wschodu. Barometry wskażą w południe 1021hPa. Życzymy miłej nocy i piątku! Lubuscy Łowcy Burz 🙂

Dzisiejszy zachód słońca w wielu miejscach był bardzo barwny, ale w Rachowicach (powiat gliwicki) mieliśmy naprawdę "gorące" kolory na niebie 🔥🔥🍁 Fot. Damian MŁB Pogoda i klimat - Łowcy Burz Paweł i Marta Błaszkowscy „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. Gliwice Twoje Gliwice

