Gdzie są burze w Polsce 12.09.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

Prognoza burzowa na 12.09.2021 W niedzielę nadal pogodę kształtować będzie niż z centrum nad Szwecją i połączony z nim front atmosferyczny. Burze możliwe będą w większej części Polski. Ponownie rozwiną się dość liczne burze, głównie w postaci izolowanych komórek burzowych. Ze względu na niezbyt korzystne prognozowane warunki kinematyczne, burze będą poruszać się wolno, i tylko niektóre z nich będą mogły przybierać postać burz wielokomórkowych. Nowe ośrodki szybko będą powstawać, generując intensywne opady. Możliwe będą też opady gradu. Pierwsze burze mogą się pojawić przed południem, ostatnie wygasną wieczorem. Szczegóły prognozy dostępne są na naszej stronie: https://obserwatorzy.info/prognoza-burzowa-na-12-09-2021/ Burza jest zjawiskiem lokalnym i mimo dogodnych warunków nie musi wystąpić nad Twoją lokalizacją! Pamiętaj! Każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana! Zachęcamy do śledzenia relacji live na https://obserwatorzy.info oraz za pomocą aplikacji Monitor Burz. Zachęcamy także do raportowania zaobserwowanych zjawisk za pomocą naszego Systemu Raportów.

Prognoza burzowa na dzień 12.09.2021r. Okres obowiązywania 5:00-23:00 W niedzielę nasze województwo znajdzie się pod wpływem frontu atmosferycznego i obszaru podwyższonej wilgoci, co da warunki do rozwoju lokalnych, dość słabych burz. Spodziewamy się słabej aktywności elektrycznej, lokalnie opadów do 20mm w ciągu dnia, możliwy też grad do 1cm.