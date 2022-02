Gdzie są burze w Polsce 12.02.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Dzień dobry kochani 🙂🙂 Przed nami kolejny weekend, który w końcu będzie pogodny 🙂 Jak już było wspomniane w poprzednich wpisach, dzisiaj obszar województwa podkarpackiego dostanie się w objęciach mobilnego wyżu, którego centrum znajdzie się w sobotę nad Centralną Europą. Do Podkarpacia dociera chłodna polarnomorska masa powietrza. W dzień początkowo sporo chmur pofrontowych, w ciągu dnia coraz więcej rozpogodzeń do poziomu małego, a nawet bezchmurnego nieba. W pierwszej części dnia zanikające opady atmosferyczne głównie pochodzenia zimowego, poza tym bez opadów. Temperatura maksymalna do -3°C/3°C. Wiatr umiarkowany z tendencją spadkową, w drugiej części dnia w całym regionie nieznaczący. Spokojnego dnia życzę 🙂🙂