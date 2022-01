Gdzie są burze w Polsce 12.01.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Burze w Polsce - 12.01.2022

Dzie艅 dobry wszystkim 馃檪馃檪 艢roda minie, tydzie艅 zginie 馃槢 W 艣rod臋 pozostaniemy w polu podwy偶szonego ci艣nienia z adwekcj膮 ch艂odnych mas powietrza z kierunk贸w p贸艂nocnych. Nad P贸艂nocnym Atlantykiem mamy spory kocio艂, a dynamik臋 proces贸w wspomaga nasilony pr膮d strumieniowy. Od jutra zatem odwil偶, zima powr贸ci najprawdopodobniej w przysz艂ym tygodniu czy na d艂ugo zobaczymy. W dzie艅 zachmurzenie du偶e z przeja艣nieniami i rozpogodzeniami do umiarkowanego. Na og贸艂 bez opad贸w. Temperatura maksymalna powietrza oscylowa膰 b臋dzie w interwale -9掳C/-3掳C. Wiatr nieznacz膮cy. Mi艂ego dnia 馃檪馃檪

艢roda przyniesie w regionie mo偶liwie lepsz膮 pogod臋, na niebie zachmurzenie umiarkowane oraz du偶e z szansami na prze艣wity s艂o艅ca. Temperatura niska bo zaledwie od -8 do -3掳C. B臋d膮 szans臋 na s艂abe opady 艣niegu a ci艣nienie wyniesie a偶 1036hPa. Trzymajcie si臋! 馃槉馃檵

#Prognoza pogody na 艣rod臋. #Noc W nocy pocz膮tkowo bezchmurnie, w drugiej cz臋艣ci nocy zachmurzy si臋. Temperatura spadnie do -8/-9 lokalnie do -10, w drugiej cz臋艣ci nocy temperatura powinna rosn膮膰 przez zachmurzenie zwi膮zane z frontem atmosferycznym. Wiatr s艂aby. #Dzie艅 W 艣rod臋 zachmurzenie du偶e, miejscami na zachodzie pojawi膮 si臋 opady deszczu. Temperatura wyniesie ok 1/2 stopni Celsjusza. Wiatr s艂aby z po艂udniowego zachodu. Barometry wska偶膮 w po艂udnie 1036 hPa. 呕yczymy mi艂ej nocy i 艣rody Lubuscy 艁owcy Burz :) .

S艂upy i filary 艣wietlne. Pi臋kne zjawisko podczas mrozu. P24