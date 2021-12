Gdzie są burze w Polsce 1.12.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

"Witajcie ­čÖé­čÖő Czas leci nieub┼éaganie mamy 1 grudnia, a to oznacza ┼╝e rozpocz─Ö┼éa si─Ö meteorologiczna zima. W zwi─ůzku z czym wszystkie wybryki w miesi─ůcach zimowych (grudzie┼ä,stycze┼ä,luty) b─Öd─ů sz┼éy na konto Pani Zimy. Naj┼Ťwie┼╝sze prognozy sezonowe nie napawaj─ů specjalnym optymizmem ale prognozy to jednak tylko prognozy. Wystarczy aby pojawi┼éo si─Ö szeroko opisywane przeze mnie w poprzednich sezonach nag┼ée ocieplenie stratosferyczne SSW aby te prognozy zmieni┼éy si─Ö o 180┬░. Najbardziej wyczekiwanym wzorem ci┼Ťnienia dla ka┼╝dego fana zimy jest blokuj─ůcy system wysokoci┼Ťnieniowy w rejonie Grenlandii i rozci─ůgni─Öta fala planetarna (fala Rossby'ego) nad naszym obszarem synoptycznym. Jak b─Ödzie czas poka┼╝e, jak co roku w sprawach zimowych konsultuj─Ö si─Ö z dr Simone Le i dr Judah Cohen, tak┼╝e jak co┼Ť ciekawego b─Ödzie si─Ö dzia┼éo na pewno o tym napisz─Ö. Wracaj─ůc to spraw tera┼║niejszych. W ┼Ťrod─Ö obszar wojew├│dztwa podkarpackiego znajdzie si─Ö w zasi─Ögu zatoki obni┼╝onego ci┼Ťnienia zwi─ůzanej z ni┼╝em z rodowodem atlantyckim, z rejon├│w Cie┼Ťnin Du┼äskich. Uzbrojony w w┼éasny system front├│w atmosferycznych prowadzi paczk─Ö opad├│w atmosferycznych, a wci─ů┼╝ stromy gradient ci┼Ťnienia skutkuje wzrostem pr─Ödko┼Ťci oraz porywisto┼Ťci wiatr. Ma┼é─ů pozytywn─ů informacj─ů mo┼╝e by─ç to, ┼╝e po przej┼Ťciu ciep┼éego frontu zrobi si─Ö odrobin─Ö cieplej. Nie mniej jednak jeszcze przez kilka godzin pozostaniemy w ch┼éodnych polarnomorskich masach powietrza. W dzie┼ä zachmurzenie przewa┼╝nie du┼╝e z przeja┼Ťnieniami i rozpogodzeniami. Okresami opady atmosferyczne o zr├│┼╝nicowanym charakterze oraz intensywno┼Ťci, zw┼éaszcza podczas przechodzenia frontu w godzinach popo┼éudniowych i wieczornych. Temperatura maksymalna powietrza do -1/4┬░C, lokalnie 5┬░C. Wiatr umiarkowany okresami silny i porywisty, na terenach g├│rskich w porywach do 70-100 km/h, w Bieszczadach pojedyncze porywy wiatru mog─ů dochodzi─ç jak i przekracza─ç 120 km/h. Mi┼éego dnia ­čÖé­čÖé Dane DWD, kachelmannwetter. " - to najnowsza wiadomo┼Ť─ç, kt├│ra pojawi┼éa si─Ö na Facebooku dotycz─ůca burz w naszym kraju, opublikowana 1.12.2021. ┼Üled┼║ razem z nami aktualn─ů sytuacj─Ö pogodow─ů w Polsce.

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 1.12.2021

Szaro, buro i ponuro ­čśâ Po porannych opadach deszczu ze ┼Ťniegiem czeka nas dzie┼ä z zachmurzeniem du┼╝ym a na po┼éudniu ca┼ékowitym i mo┼╝liwymi mg┼éami. Temperatury b─Öd─ů oscylowa─ç mi─Ödzy -1┬░ a +3┬░C bardziej na p├│┼énoc. Wiatr nadal silny z kierunk├│w zachodnich, ale zmieni kierunek na po┼éudniowy co da stopniowy wzrost temperatur. Ci┼Ťnienie 1005hPa. Mi┼éego dnia! ­čśä­čÖő

Dostali┼Ťmy kolejny raport o fatalnych warunkach na drogach i s┼éabej widoczno┼Ťci. Tym razem od Pani Magdaleny z okolic Mstowa, a dokladniej z lokalnej drogi mi─Ödzy Zawad─ů, a Ma┼éusami Wielkimi po godzinie 21. Dla wszystkich niedowiark├│w pisz─ůcych pod poprzednim postem, ┼╝e u nich pada┼é deszcz albo ┼Ťniegu prawie nie ma, a my wrzucamy filmik z zasypanej drogi. Tak, poprzedni jak i ten filmik s─ů prawdziwe i zosta┼éy nagrane dzisiaj. Specyfika miejsc, terenu oraz dzisiejszy typ pogody sprawia, ┼╝e w jednym miejscu mo┼╝e pada─ç deszcz, a ┼Ťniegu mo┼╝e wcale nie by─ç, a ju┼╝ kilka kilometr├│w dalej droga b─Ödzie ca┼ékowicie zasypana. Zale┼╝y to od wielu czynnik├│w takich jak mikroklimat danego miejsca, termika panuj─ůca w danym momencie, wysoko┼Ť─ç nad poziomem morza, oraz topografia terenu. Przy dzisiejszych porywach wiatru, ┼Ťnieg m├│g┼é by─ç zawiewany i zwiewany z p├│l czy las├│w na drog─Ö. Sami nie raz do┼Ťwiadczyli┼Ťmy, ┼╝e w miejscu x pada┼é deszcz, a w miejscu y sypa┼é ┼Ťnieg i by┼éo bia┼éo. Podobnie jest latem przy burzach czy ulewach konwekcyjnych. Na jednym obszarze miasta mo┼╝e la─ç i by─ç burza, a dzielnice czy osiedle czy wie┼Ť dalej mo┼╝e ┼Ťwieci─ç s┼éo┼äce. Sie─ç Obserwator├│w Burz Pogoda i klimat - ┼üowcy Burz Pawe┼é i Marta B┼éaszkowscy ÔÇ×Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jaros┼éawa Tura┼éy. Meteo┼Ül─ůsk - Alerty i komunikaty pogodowe Silny wiatr powali┼é budynki i zrywa┼é dachy. Sze┼Ť─ç ofiar. P24

Silny wiatr powali┼é budynki i zrywa┼é dachy. Sze┼Ť─ç ofiar i dziesi─ůtki rannych. ┼╗ywio┼é uderzy┼é w Turcji....

┼ÜRODAÔŁŚKolejna porcja opad├│w ­čîĘ´ŞĆ­čîž´ŞĆ W dniu jutrzejszym (1 grudnia) ponownie wtargni─Öcie frontu od zachodu zapewni nam ┼Ťwie┼╝─ů dostaw─Ö opad├│w ┼Ťniegu. Bardzo szybko jednak ┼Ťnieg zamieni si─Ö w opady ┼Ťniegu z deszczem i sam deszcz, za frontem pod─ů┼╝y bowiem ocieplenie. Przys┼éowiowa chlapa b┼éyskawicznie obejmie popo┼éudniu i wieczorem ju┼╝ ca┼ée wojew├│dztwo. Na drogach zn├│w wi─Öc b─Ödzie paskudnie. ÔÜá´ŞĆ P├│┼║nym wieczorem i w nocy z ┼Ťrody na czwartek znacznie wzro┼Ťnie tak┼╝e pr─Ödko┼Ť─ç wiatru, ale o tym info jeszcze jutro. Pozdrowienia, spokojnej nocy­čĹő ICM Meteo/opady atmosferyczne godz 12 UTC

+++PROGNOZA_POGODY+++ Dzisiejsza noc zapowiada si─Ö z zachmurzeniem ca┼ékowity na ca┼éym obszarze wojew├│dztwa, temperatura spadnie miejscami do -3C, miejscami jeszcze b─Ödzie ┼Ťlisko, wiatr umiarkowany b─ůd┼║ silny w porywach do 60 km/h... Uwa┼╝ajcie! Dzie┼ä zapowiada si─Ö o nie co cieplej ni┼╝ dzi┼Ť miejscami temperatura do 6-7 C ale wiatr b─Ödzie dawa┼é odczucie ni┼╝szej temperatury, porywy przez dzie┼ä b─Öd─ů r├│wnie┼╝ osi─ůga─ç 60 km/h, do tego opady s┼éabego lub umiarkowanego deszczu... ┼╗yczymy mi┼éej ┼Ťrody ;)

Kaplica na Jaszczur├│wce dzi┼Ť, zimowe #Zakopane.­čśŹ­čîĘ´ŞĆ Autor zdj─Öcia: Bogdan Bafia Fotografia

Niedzielny wiecz├│r w pobli┼╝u Hali Stulecia we Wroc┼éawiu z fantastycznym, zimowym krajobrazem ԣ䴪ƭ蜏 Jutro z zachodu na wsch├│d Polski b─Öd─ů przemieszcza─ç si─Ö kolejne fronty atmosferyczne z umiarkowanymi oraz intensywnymi opadami mieszanymi - na czele rozleg┼éej strefy opadowej w wi─Ökszo┼Ťci mokrego ┼Ťniegu i deszczu ze ┼Ťniegiem, a w tylnej cz─Ö┼Ťci samego deszczu. Wskutek post─Öpuj─ůcego w ci─ůgu dnia od region├│w zachodnich ocieplenia, opady ­čîž´ŞĆ b─Öd─ů obejmowa─ç coraz wi─Ökszy obszar kraju. Uwa┼╝ajcie z rana na silne oblodzenia mokrych nawierzchni dr├│g i chodnik├│w, kt├│re wyst─ůpi─ů zw┼éaszcza na p├│┼énocy, cz─Ö┼Ťciowo wschodzie oraz cz. w pasie wojew├│dztw po┼éudniowych. Nades┼éa┼éa: Daga Wojciechowska.

Prognoza na noc 30.11/1 Noc przyniesie pocz─ůtkowo opady mieszane na po┼éudniu, zachodzie i w centrum przy temperaturze +1/+2 stopni, oraz opady samego ┼Ťniegu na p├│┼énocy i wschodzie przy temperaturze ko┼éo 0 stopni, mo┼╝e tam pokrywa ┼Ťnie┼╝na osgi─ůn─ů─ç w sumie do 5-8 cm. Po p├│┼énocy wsz─Ödzie si─Ö rozpogodzi, temperatura na p├│┼énocy wojew├│dztwa spadnie do -3/-4 stopni, na pozosta┼éym obszarze do -2/-1 stopni. Zrobi si─Ö niebezpiecznie ┼Ťlisko, z uwagi na bardzo du┼╝─ů ilo┼Ť─ç wilgoci na drogach i chodnikach. Mo┼╝liwa go┼éoled┼║ i mg┼éy. ┼Üroda rano przyniesie rozpogodzenia i do┼Ť─ç s┼éaby wiatr. Temperatura do oko┼éo 13:00 utrzyma si─Ö na poziomie -1/+1 stopni w ca┼éym wojew├│dztwie. Jeszcze przed 12:00 od zachodu wkroczy kolejny front atmosferyczny nios─ůcy opady ┼Ťniegu i ┼Ťniegu z deszczem, a tak┼╝e nasilaj─ůcy si─Ö wiatr. Szansa na opad sta┼éy, zabielaj─ůcy krajobrazy lub zwi─Ökszaj─ůcy obecn─ů ju┼╝ pokryw─Ö, b─Ödzie g┼é├│wnie na wsch├│d i p├│┼énocny wsch├│d od Wis┼éy. Na pozosta┼éym obszarze temperatura w czasie opad├│w wzro┼Ťnie ju┼╝ do +2/+4 stopni, a opad mieszany szybko przejdzie w sam deszcz. P├│┼║nym wieczorem wyra┼║na odwil┼╝ z opadami deszczu zawita ju┼╝ do ca┼éego wojew├│dztwa. Jednocze┼Ťnie zacznie ju┼╝ mocno wia─ç.