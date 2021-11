Gdzie są burze w Polsce 11.11.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Gdzie jest burza w Polsce? Sprawdź aktualne (11.11.2021) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Dzień dobry! 🇵🇱🇵🇱🇵🇱 📷Jan Graczyński. ".

Dzień dobry! 🇵🇱🇵🇱🇵🇱 📷Jan Graczyński This is a re-share of a post

POWRACAJĄCY PROBLEM POGARSZAJĄCEJ SIĘ JAKOŚCI POWIETRZA Pogoda wyżowa charakteryzuje się m. in. tym, że cichnie wiatr. W listopadzie, kiedy temperatury (najczęściej rano) spadają poniżej zera, konieczne jest intensywne dogrzewanie się. Brak wymiany mas powietrza nad Polską skutkuje pojawianiem się smogu. Jak na fakt, że rozpoczyna się właśnie trzeci dzień wyżowej pogody, a nad ranem mieliśmy przymrozek, sytuacja w województwie łódzkim wygląda nie najgorzej, chociaż umiarkowana jakość powietrza daleka jest od zadowalającej. Jednak w porównaniu z innymi województwami (m. in. Małopolską) u nas nie ma na co jeszcze narzekać, chociaż i tak dużo możnaby w tym temacie poprawić. Przypominamy ponadto o kalendarzach na rok 2022 😁 dawajcie znać w komentarzach, kto z Was, drodzy czytelnicy, byłby zainteresowany takim kalendarzem. Im Nas więcej, tym lepszy i tańszy kalendarz uda nam się ogarnąć, a zdjęcia na pewno Wam się spodobają 😍 Źródło garfiki: airly #listopad #lowcyburz #lowcyburzlodzkie #pogoda #jesien #smog #wyz #jakosc #powietrza #kalendarz #2022 #airly This is a re-share of a post

Czwartek 11 listopada Narodowe Święto Niepodległości Dzień dobry 🙂🙂 Dzisiaj pogodowy scenariusz nie będzie specjalnie odbiegał od tego co obserwowaliśmy wczoraj. W dalszym ciągu obszar województwa podkarpackiego pozostaje w objęciach odchodzącego dalej na wschód kontynentu wyżu. Dodatkowo na zachód i południowe od naszego kraju rozciąga się spory układ wyżowy, który skutecznie blokuje wtargnięcie stref frontowych z opadami nad nasz obszar synoptyczny. Do Podkarpacia dociera łagodna masa powietrza pochodzenia polarnego o cechach morskich. W ciągu dnia małe i umiarkowane, rano lokalne mgły ograniczające widzialność do 200 m, w rejonach zalegania mgieł zachmurzenie przejściowo duże. Bez opadów, temperatura maksymalna do 5-11°C, miejscami 12 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich okresami silny i porywisty w porywach do 60-80 km/h. Miłego dnia 🙂🙂

Czwartek będzie dniem słonecznym z małym zachmurzeniem. Maksymalna temperatura powietrza wzrośnie do około 9-11*C. Wiatr słaby z południowego zachodu, ciśnienie atmosferyczne utrzyma się na poziomie 1023hPa. Miłego dnia 😄

#Prognoza pogody na czwartek #Noc W nocy zachmurzenie małe ( mogą pojawić się zamglenia ) . Temperatura spadnie do -1 w całym województwie lokalnie mniej. Wiatr słaby. #Dzień W czwartek zachmurzenie umiarkowane. Temperatura wyniesie ok 9/10 stopni Celsjusza. Wiatr słaby z południowego zachodu. Barometry wskażą w południe 1024 hPa. Życzymy miłej nocy i czwartku Lubuscy Łowcy Burz :) Via Baltica i zachodzące słońce - 13.04.2021

📷 Kochani, chcielibyśmy stworzyć kalendarz ścienny (spiralowy) z naszych fotografii na rok 2022. Co do projektu jeszcze nie wiemy - kwestia dogadania ale chcemy zorientować się ile byłoby Was ewentualnie chętnych. Jeśli macie pomysły co do wyglądu kalendarza czy też jego opcji to śmiało piszcie w komentarzach. Orientacyjny koszt to ok. 25-30zł. Na ten moment ciężko określić. Czy w ogóle bylibyście chętni? :) Fot: zwrot.cz

