Gdzie są burze w Polsce 11.09.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Dariusz Bloch

11.09.2021 na Facebooku pojawił się post: "Prognoza burzowa na dziś (sobota) Ważność: od godz. 09:00 do godz. 20:00 dnia 11.09.2021 👉Dziś burze są możliwe w północno-zachodniej połowie kraju. Towarzyszyć im będą opady deszczu do 15-20 mm, porywy wiatru około 65 km/h oraz grad. Punktowo może spaść 25-30 mm deszczu i porywy wiatru osiągnąć do 80 km/h. ⛈ #burzaalert #imgw #burze #prognoza ☝Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true Opis szczegółowy 👇 Polska jest pod wpływem niżu znad Morza Północnego, tylko południowy wschód kraju pozostaje w zasięgu słabego wyżu. W północno-zachodniej połowie kraju masa powietrza będzie umiarkowanie niestabilna (LI do -6K) i dość zasobna w wilgoć (TPW 25-35 mm, miejscami około 40 mm). Przełoży się to na dość znaczne zasoby energii dostępnej dla konwekcji, lokalnie sięgające 2000 J/kg. Warunki kinematyczne będą słabe, w związku z tym tworzyć się będą izolowane komórki burzowe, wolno przemieszczające się z południowego zachodu na północny wschód. Będą z nimi związane opady deszczu 15-20 mm i porywy wiatru około 65 km/h, możliwy także będzie grad. Na Warmii, Pomorzu Wschodnim i Kujawach prognozowane są nieco podwyższone wartości ścinania wiatru (SHEAR 0-6 km około 10 m/s) oraz największe zasoby energii dostępnej dla konwekcji, mogą tam się tworzyć lepiej zorganizowane struktury wielokomórkowe z opadami do 25-30 mm i porywami wiatru do 80 km/h. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 11.09.2021. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?