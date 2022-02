Gdzie są burze w Polsce 11.02.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

W piątek spodziewamy się przejścia frontu niosącego opady deszczu ze śniegiem oraz śniegu. Wieczorem na drogach może być ślisko. Temperatury w ciągu dnia będą osiągać wartości od 4° C do 6° C. Zachmurzenie duże. Wiatr umiarkowany, nasilający się wieczorem. Miłego dnia ☃