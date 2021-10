Gdzie są burze w Polsce 1.10.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Burze w Polsce - 1.10.2021

Witamy Was w ten słoneczny a zarazem mglisty poranek. Słonce wschodziło zza horyzontu o 6:44, to aż 50 minut później niż miesiąc temu! W nadchodzący weekend temperatura w naszym województwie może sięgnąć aż 20 st. Celsjusza. Warto wybrać się na rower, grzyby lub spacer dla zdrowia :) Gwarantujemy, że w niedzielę na pewno nie zmarzniecie! 🌤 Może macie zdjęcia wchodów naszej centralnej gwiazdy☀️ w swoich albumach? Podzielcie się nimi w komentarzach! fot. Agata/Łowcy Burz Łódzkie

No. To żeby nie było.. Wszystkiego najlepszego z okazji dnia chłopaka. Dla wszystkich chłopaków tych starszych i młodszych! Marta.

Prognoza pogody na piątek i noc #Noc W nocy zachmurzenie małe. Temperatura spadnie do 5/6 stopni Celsjusza w całym województwie ( lokalnie mniej). Wiatr słaby. #Dzień W piątek zachmurzenie małe. Temperatura wyniesie ok 17/18 stopni Celsjusza w całym województwie. Wiatr słaby i umiarkowany z południa. Barometry wskażą w południe 1027 hPa. Życzymy miłej nocy i piątku Lubuscy Łowcy Burz :)

+++OSTRZEŻENIE PRZED GĘSTYMI MGŁAMI+++ Okres obowiązywania 30.09.2021 21:00-1.10.2021 9:00 Najblizszej nocy w naszym województwie nastąpi zanik wiatru oraz wzrost ciśnienia. W połączeniu z parującą wilgocią po dzisiejszych opadach deszczu da to warunki do rozwoju mgieł i zamgleń. Największe ich ryzyko pojawi się we wschodniej połowie województwa, ale w zachodniej też lokalnie mogą się pojawić, zwłaszcza w dolinach rzek. Mogą ograniczać widzialność lokalnie do 30-50 metrów, prosimy o ostrożność, zwłaszcza kierowców!