Gdzie są burze w Polsce 11.01.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

11.01.2022 na Facebooku pojawi艂 si臋 post: "Dzie艅 dobry 馃檪馃檪 We wtorek Podkarpacie pozostanie w antycyklonalnej cyrkulacji wy偶u, kt贸rego centrum znad P贸艂wyspu Skandynawskiego zaczyna w臋drowa膰 na po艂udnie. Omawiany wy偶 jest cz臋艣ci膮 rozleg艂ego wa艂u wy偶owego obejmuj膮cego przewa偶aj膮cy obszar Starego Kontynentu. Do regionu dociera ch艂odna masa powietrza z kierunk贸w p贸艂nocnych. Nad P贸艂nocnym Atlantykiem jak grzyby po deszczu powstaj膮 kolejne g艂臋bokie ni偶e, kt贸re sukcesywnie b臋d膮 wypiera膰 obszar wy偶owy znad P贸艂wyspu Skandynawskiego, aby w drugiej po艂owie tygodnia sta膰 si臋 g艂贸wnym uk艂adem steruj膮cym nad naszym obszarem synoptycznym. W dzie艅 zachmurzenie ca艂kowite oraz du偶e. Rano lokalnie mog膮 utrzymywa膰 si臋 mg艂y ograniczaj膮ce widzialno艣膰 do 200 m, kt贸re mog膮 mie膰 charakter marzn膮cy. Na og贸艂 bez opad贸w. Temperatura maksymalna do -7掳C/0掳C. Wiatr s艂aby i umiarkowany z kierunk贸w p贸艂nocnych. W wyniku stale wzrastaj膮cego ci艣nienia warunki biometeo nie dla wszystkich b臋d膮 korzystne. Mi艂ego dnia 偶ycz臋 馃檪馃檪. ". Sprawd藕, jak wygl膮da sytuacja burzowa w Polsce 11.01.2022. Gdzie s膮 burze i wy艂adowania atmosferyczne?

Gdzie jest teraz burza w Polsce? Warto o tym wiedzie膰, poniewa偶 burze s膮 gwa艂towne i mog膮 wyrz膮dzi膰 wiele szk贸d. Sprawdzaj z nami najnowsze informacje z Facebooka, kt贸re dotycz膮 burzowej pogody w Polsce. Mo偶esz w ten spos贸b dowiedzie膰 si臋, czy burzy mo偶na spodziewa膰 si臋 w twojej okolicy.

Burze w Polsce - 11.01.2022

Wtorek r贸wnie偶 przywita nas du偶ym zachmurzeniem, lecz s膮 niewielkie szanse na prze艣wity s艂o艅ca. Zimno, temperatury od -7 do -1掳C. Miejscami mog膮 wyst膮pi膰 s艂abe opady 艣niegu a ci艣nienie bardzo wysokie 1033hPa. Mo偶emy odczuwa膰 dyskomfort, mi艂ego dnia! 馃槉

Kochamy nasz膮 pasj臋. Kochamy je藕dzi膰 i obserwowa膰 burze, przy okazji robi膮c relacje dla Was. Czasem jest naprawd臋 zaskakuj膮co. Tak by艂o 15 lipca 2021 roku, gdy jecha艂em za tworz膮ca si臋 kom贸rk膮 burzow膮. Bardzo szybko zacz臋艂a dawa膰 pierwsze wy艂adowania. Dwa z nich uderzy艂y bardzo blisko naszego samochodu. Dzi臋ki czemu mo偶na by艂o us艂ysze膰, jak brzmi uderzenie pioruna z bardzo bliska. Polecam w s艂uchawkach... I w tym roku te偶 widzimy si臋 w terenie! Sie膰 Obserwator贸w Burz 鈥濻orry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jaros艂awa Tura艂y. https://youtu.be/5Vo6Go79BHE

Samotny w臋drownik g贸rski 馃摲 Tomasz Madejski / Rysy

#Prognoza pogody na wtorek. #Noc W nocy zachmurzenie du偶e, pojawi膮 si臋 te偶 mg艂y. Temperatura spadnie do -5 stopni, lokalnie przez wi臋ksze lub mniejsze zachmurzenie b臋dzie wi臋cej lub mniej. Wiatr s艂aby. #Dzie艅 Wtorek z zachmurzeniem du偶ym. Temperatura wyniesie ok -2/-1 stopnia. Wiatr s艂aby z po艂udniowego wschodu. Barometry wska偶膮 w po艂udnie 1036 hPa. 呕yczymy mi艂ej nocy i wtorku Lubuscy 艁owcy Burz . :)

Jest 偶ubr... Jest impreza. Tylko kot w ci臋偶kim szoku ;) Okolice Choszczna.. Autor zdj臋cia: Damian Rojewski.

Prognoza na noc 10/11.01.2022 i dzie艅 11.01.2022 Najbli偶sza noc pogodna w zachodniej i p贸艂nocnej cz臋艣ci wojew贸dztwa, nieco wi臋cej chmur na pozosta艂ym obszarze, na wschodzie niskie chmury. Nad ranem pojawi膮 si臋 mg艂y osadzaj膮ce szad藕. Temperatura minimalna lokalnie spadnie do -12/-10掳C na zachodzie i p贸艂nocy wojew贸dztwa, - 10/-9掳C w centrum i na wschodzie i -9/-8 掳C na po艂udniu wojew贸dztwa. Bezwietrznie. We wtorek umiarkowanie pochmurno, a pocz膮tkowo tak偶e mglisto, temperaura oko艂o -4/-3 掳C. Wiatr s艂aby z przewag膮 kierunk贸w p贸艂nocnych. Do艣膰 niespotykanym w naszym wojew贸dztwie zjawiskiem jutro, b臋dzie wysokie ci艣nienie atmosferyczne, osi膮gaj膮ce 1036hPa na poziomie morza. Osoby z chorobami uk艂adu kr膮偶enia mog膮 odczuwa膰 r贸偶ne dolegliwo艣ci m. in. b贸le i zawroty g艂owy, szum w uszach, znu偶enie lub nadpobudliwo艣膰. Silny wy偶 Bernhard nad Polsk膮. Z艂a wiadomo艣膰 dla meteopat贸w.

Nad Skandynawi膮 umacnia si臋 w艂a艣nie wy偶, kt贸remu nadano imi臋 Bernhard. Jego centrum b臋dzie w najbli偶szych dniach przemieszcza膰 si臋 nad Polsk膮. To z艂a wiadomo艣膰 dla meteopat贸w i os贸b wra偶liwych na pogod臋. Wi臋cej w naszym artykule. Zapraszamy. Sie膰 Obserwator贸w Burz 鈥濻orry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jaros艂awa Tura艂y. Myszkowscy 艁owcy Burz Pogoda24/7 Alert pogodowy. Ostrze偶enie meteorologiczne. Pogoda24

Uwa偶ajcie dzi艣 na po艂udniu Polski. Wieczorem i w pierwszej cz臋艣ci nocy wyst臋powa膰 b臋d膮 na po艂udniu Polski, miejscami marzn膮ce opady m偶awki. Z up艂ywem czasu opady te b臋d膮 przechodzi膰 w opady 艣niegu. Sie膰 Obserwator贸w Burz 鈥濻orry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jaros艂awa Tura艂y. Amazing landing An-225 in Rzeszow EPRZ 09.01.2022

Samoloty potrafi膮 nie tylko tworzy膰 chmury, ale i je rozgania膰. Doskona艂y przyk艂ad dzia艂ania turbulencji za ci臋偶kim samolotem mo偶na by艂o zaobserwowa膰 wczoraj (9.01) podczas l膮dowania Antonowa An-225 Mrija na lotnisku w Jasionce ko艂o Rzeszowa. Charakterystyczna, prosta linia czystego nieba powsta艂a w skutek dzia艂ania wir贸w za ko艅c贸wkami skrzyde艂 na nisk膮 mg艂臋, kt贸ra w贸wczas spowija艂a okolic臋. 馃槏 Warto doda膰, 偶e An-225 to obecnie najwi臋kszy samolot na 艣wiecie - jest to superci臋偶ki, sowiecki transportowiec, obecnie u偶ytkowany przez linie Antonov Airlines z Kijowa. Jest on tak wielki, 偶e nie ka偶dy port lotniczy w Polsce jest w stanie go przyj膮膰, a w jego 艂adowni m贸g艂by si臋 odby膰 pierwszy w historii lot samolotu, kt贸ry wykonali bracia Wright w 1903 roku - ma ona a偶 43 metry d艂ugo艣ci (lot Flyera 1 wyni贸s艂 zaledwie 36,5 metra)! 馃憞 https://www.youtube.com/watch?v=gSLHPgI3xeY

