Gdzie są burze w Polsce 1.09.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Gdzie jest burza w Polsce? Sprawdź aktualne (1.09.2021) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Wracając jeszcze na chwilę do wydajnych opadów, przede wszystkim z wczorajszego dnia - miejscami popadało dość solidnie Ktoś z Was dokonał też własnych pomiarów? Źródło danych: https://hydro.imgw.pl (IMGW-PIB) #pogoda #Warmia #Mazury #sierpień2021 #wrzesień2021. ".

Gdzie jest teraz burza w Polsce? Warto o tym wiedzieć, ponieważ burze są gwałtowne i mogą wyrządzić wiele szkód. Sprawdzaj z nami najnowsze informacje z Facebooka, które dotyczą burzowej pogody w Polsce. Możesz w ten sposób dowiedzieć się, czy burzy można spodziewać się w twojej okolicy.

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

Wracając jeszcze na chwilę do wydajnych opadów, przede wszystkim z wczorajszego dnia - miejscami popadało dość solidnie Ktoś z Was dokonał też własnych pomiarów? Źródło danych: https://hydro.imgw.pl (IMGW-PIB) #pogoda #Warmia #Mazury #sierpień2021 #wrzesień2021

Witamy w pierwszym dniu września! Ostatnie dni sierpnia przyniosły bardzo duże ochłodzenie i częste opady. Dwa ostatnie dni były bardzo deszczowe. Tylko w dwie doby spadło przeważnie od 30 do nawet 75 mm deszczu w naszym regionie. Wiele rzek przekroczyło stany alarmowe i ostrzegawcze. Mnóstwo mniejszych lokalnych rzek nie monitorowanych przez IMGW wystapiło z brzegów, zalań jest mnóstwo. Pozalewane domy, piwnicy, gospodarstwa, garaże, parkingi, ulice, mosty, wiadukty, tereny zielone... Strażacy mieli mnóstwo pracy nad usuwaniem skutków długotrwałych opadów. Sytuacja była o tyle nieciekawa, że mimo dwóch dni opadów, były to opady bardzo intensywne, czasami też konwekcyjne podczas burz. Deszczu spadło naprawdę dużo w niedługim czasie, deszcz nie padał bez przerwy. W ostatnich dniach także dużo padało, stany rzek były już podniesione, gleba nasiąknięta wodą. Przy takich opadach rzeki i ziemia nie nadążały ze zbieraniem wody. W mniejszych miejscowościach wylewały małe rzeczki, potoki, a nawet rowy melioracyjne. Na szczęście to już koniec opadów. Z pewnością sierpień był bardzo mokrym miesiącem... wrzesień powinien być lepszy!

Witamy w pierwszym dniu szkoły!

Tegoroczny sierpień dobiegł końca, a wraz z nim - kończy się niezwykle deszczowy czas w pogodzie nad naszym województwem. Opady ustały już we wszystkich powiatach, a kolejne aktualizacje prognoz pogody utwierdzają w przekonaniu, że ponowne sięgnięcie po parasole nie będzie w najbliższym czasie w ogóle potrzebne. Czy wraz z poprawą pogody, na początku września, zrobi się cieplej? Tutaj niestety nie mamy aż tak dobrych informacji. Co prawda z każdym dniem chmur powinno być coraz mniej, a wraz z rozpogodzeniami będziemy mogli liczyć na zdecydowanie więcej chwil ze słońcem, to wzrost temperatur będziemy obserwować jedynie do piątku. Wszystkie modele widzą wówczas temperatury maksymalne na poziomie 20-21°C. Niestety, wszystko wskazuje na to, że już od soboty czeka nas ponownie duże ochłodzenie i chociaż nie przełoży się ono na załamanie pogody, to jednak temperatury w sobotę bardziej będą przypominały późniejszy październik niż początek września. Dalej modele zaczynają być bardziej rozbieżne, niemniej przekroczenia nieosiągalnej od dłuższego czasu bariery 20°C nie mamy raczej się co spodziewać. Najważniejsza informacja jest jednak taka, że chociaż nie możemy mówić o powrocie w pełni letniej pogody, to opady ustaną. Trwające dwa dni opady atmosferyczne przyczyniły się do naprawdę poważnych i rozległych zalań, a brak prognozowanych opadów przez wiele najbliższych dni z pewnością spowoduje poprawę sytuacji hydrologicznej nie tylko u nas, ale i w całej Polsce Ilustracja: prognozowane temperatury maksymalne wg różnych modeli, opracowanie własne #wrzesień #lowcyburz #lowcyburzlodzkie #pogoda #poprawa #ocieplenie #temperatura #lato

Intensywne opady opuściły już nasz kraj. Najwięcej deszczu spadło podczas ostatniej doby w woj. śląskim i małopolskim. Sporo deszczu spadło też w woj. warmińsko- mazurskim. 🔴Stan alarmowy przekroczony jest obecnie na następujących rzekach: Barycz, Bierawka, Mroga, Przemsza, Brynica, Soła, Pszczynka, Wisła, Olza, Biała, Koszarawa, Skawa, Skawinka, Rudawa, Czarny Dunajec, Raba, Szreniawa, Bobrza, Kamienna, Łagowianka i Breń. Na wielu rzekach nadal przekroczone są stany ostrzegawcze. W najbliższych godzinach sytuacja powinna się powoli stabilizować. Dajcie znać, jak wygląda sytuacja na rzekach w Waszych okolicach. Poniżej grafiki prezentujące sumę opadów deszczu za ostatnią dobę, oraz aktualną sytuację hydrologiczną.

Smutne wieści... 😢 Niestety w wyniku podmuchu wiatru słynne samotne drzewo w Sułoszowej zostało wczoraj przewrócone. Powiecie "przecież to tylko drzewo", lecz warto dodać, że było ono jednem z symboli Jury oraz mekką dla fotografów. 📷 Kraków - dzień i noc / Marek Nakoneczny fotografika, Michał Orzech, Jakub Moździerz

Żegnamy opady✋ dziś więcej słońca⛅ nadal chłodno i dość wietrznie Max 18°C/19°C🌡️

SYTUACJA HYDRO O PORANKU ℹ️ WIELE STANÓW ALARMOWYCH ‼️ Jak jest u Was❓ 🔴Rzeki Obecnie na wielu wodowskazach mamy przekroczone stany alarmowe. Niestety większość z rzek wciąż ma trend rosnący. 🔴Opady Na tą chwilę umiarkowane opady deszczu występują głównie na południu regionów oraz w samych górach. Spoglądając na radary można zauważyć ich stopniowe zanikanie. Do południa powinno przestać padać. Dane: IMGW, SHMU.SK Pogoda na dziś, 1 września 2021. Zanikający deszcz na południowym wschodzie. Rozpogodzenia i cieplej na zachodzie Polski | DobraPogoda24.pl

Szczegółowa prognoza na 1 września 2021 https://dobrapogoda24.pl/artykul/pogoda-na-dzis-1-wrzesnia-2021-zanikajacy-deszcz-rozpogodzenia-na-zachodzie-polski

Prognoza burzowa na dziś (środa) Ważność: od godz. 08:00 dnia 01.09.2021 do godz. 20:00 dnia 01.09.2021 Czas opracowania: 06:12 dnia 01.09.2021 Opis ogólny: Burze możliwe są na południowym wschodzie kraju. Rozwijać się będą mogły na przedpolu odsuwające się frontu okluzji. Zjawiska im towarzyszące nie powinny być intensywne - opady deszczu do 5-10 mm/h, porywy wiatru do 55 km/h. Opis szczegółowy: Od zachodu nad Polską rozbudowuje się wyż z centrum w rejonie Szkocji. Jedynie początkowo wschód kraju pozostaje jeszcze na skraju niżu znad Rosji, na południowym wschodzie zaznacza się strefa okluzji. Z północy napływa chłodna masa powietrza polarnego morskiego, a nad północny wschód pochodzenia arktycznego. W pierwszej części dnia niewielkie zasoby niestabilności (CAPE do 400 J/kg) prognozowane są tylko na południowym wschodzie. Z północy na południe przemieszczać się tutaj będzie strefa frontu okluzji, która południu wypchnie obszar największej niestabilności poza południowe granice Polski. Na przedpolu tego frontu miejscami może dojść do rozwoju głębokiej konwekcji, również burzowej. Zasoby wilgoci będą niewielkie (TPW do 20 mm), co w połączeniu z przyśpieszonym przepływem powietrza w troposferze sprawi, że zagrożenie intensywnymi opadami deszczu nie będzie duże. Miejscami mogą mieć one natężenie do 5-10 mm/h. Środowisko kinematyczne preferować będzie rozwój głównie izolowanych komórek, które nie powinny generować porywów wiatru silniejszych niż 55 km/h. Burze, o ile powstaną, przemieszczać się będą w kierunku południowym. Jednakże nadal głównym zagrożeniem na obszarze Polski pozostają wielkoskalowe opady deszczu. Na obszarach górskich woj. śląskiego, małopolskiego oraz podkarpackiego w trakcie dnia spaść może do 20 - 25 mm deszczu. #burzaalert #imgw #burze #prognoza ☝Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true

ZOBACZ KONIECZNIE Najgłośniejsze wypadki drogowe w ostatnich latach