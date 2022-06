Gdzie są burze w Polsce 1.06.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Czwartek będzie kolejnym, burzowym dniem w większości kraju. Przez Polskę przemieszczać się będzie aktywny front okluzji, związany z płytkim niżem znad północnego Bałtyku. Za jego sprawą nastąpi inicjacja konwekcji z przelotnymi opadami, a na samym froncie pojawią się lepiej zorganizowane strefy deszczu. Ponownie spodziewamy się za równo rozproszonych burz, jak i lepiej zorganizowanych klastrów, głównie we wschodniej i północnej Polsce. Część burz będzie nieść intensywne opady deszczu, grad, oraz silny wiatr. Możliwe będzie także powstanie burz superkomórkowych, czy lejów kondensacyjnych. Miejscami zjawiska mogą być dość silne. Najgroźniejsze zjawiska powinny się jednak pojawić najpóźniej wczesnym popołudniem i szybko opuścić nasz kraj. Szczegółowy opis prognozy dostępny jest na naszej stronie: 👇https://obserwatorzy.info/prognoza-burzowa-na-2-06-2022/ Burza jest zjawiskiem lokalnym i mimo dogodnych warunków nie musi wystąpić nad Twoją lokalizacją! Pamiętaj! Każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana! Zachęcamy do śledzenia relacji live na https://obserwatorzy.info oraz za pomocą aplikacji Monitor Burz. Zachęcamy także do raportowania zaobserwowanych zjawisk za pomocą naszego Systemu Raportów. #prognoza #prognozapogody #burza #obserwatorzyburz