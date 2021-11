Gdzie są burze w Polsce 10.11.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

10.11.2021 na Facebooku pojawił się post: "Dzień dobry w środę 🙂🙂 Środa niby środek tygodnia, a zapewne dla wielu początek długiego listopadowego weekendu. Po chłodnym i miejscami mglistym poranku czeka nas całkiem przyzwoity dzień. Obszar województwa pozostaje w objęciach wyżu, którego centrum szybko przemieszcza się nad obszarem Ukrainy. Zmiana położenia wyżu wymusza zmianę cyrkulacji powietrza na nieco cieplejszą, w porównaniu do dnia wczorajszego. Dzisiaj nad Podkarpacie dociera polarnomorska masa powietrza. Rano miejscami silne zamglenia oraz zanikające mgły (zamglenia i mgły to dwie różne rzeczy) ograniczające widzialność do 200 m. W ciągu dnia zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura maksymalna powietrza oscylować będzie w interwale 5-11°C, lokalnie 12°C. Wiatr słaby i umiarkowany, na urozmaiconych terenach południa regionu okresami silny i porywisty, południowy i południowo-zachodni. Na terenach górskich w porywach do 65-90 km/h. Miłego dnia życzę 🙂🙂. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 10.11.2021. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Środa będzie dniem głównie słonecznym z małym zachmurzeniem. Maksymalna temperatura powietrza osiągnie wartość około 7-9*C. Wiatr słaby z kierunku południowego. Miłego dnia 😃

Niesamowita #zorza polarna uchwycona nad #Kanadą podczas ostatniego uderzenia wiatru słonecznego w #Ziemię.😍 Autor zdjęcia: Dar Tanner tt

#Prognoza pogody na środę #Noc W nocy zachmurzenie małe, nad ranem pojawią się mgły. Temperatura spadnie do okolic 0 a na południu do -1 stopnia ( w przypadku większego zachmurzenia będzie cieplej). Wiatr słaby. #Dzień W środę zachmurzenie małe miejscami umiarkowane. Temperatura wyniesie ok 9/10 stopni Celsjusza. Wiatr słaby miejscami umiarkowany z południowego zachodu. Barometry wskażą w południe 1025 hPa. Życzymy miłej nocy i środy Lubuscy Łowcy Burz :)

WYŻ Gigantyczne wręcz ciśnienie atmosferyczne gwarantuje nam rozległy układ wysokiego ciśnienia, który rozbudował się nad Europą południowo-wschodnią. Stacja pomiarowa Sulejów (pow. piotrkowski) odnotowała po godz. 22:00 ciśnienie zredukowane do poziomu morza 1035 hPa (biały okrąg). Robi wrażenie. Podczas panowania "aż tak wyzowej" pogody warto pamiętać, że może towarzyszyć nam ból głowy. Dodatkowo nie jest wskazanie nadużywanie kawy. Źródło: infoclimat.fr #listopad #lowcyburz #lowcyburzlodzkie #pogoda #jesien #wyz #cisnienie

Tęcza z lotu ptaka <3

Niesamowite ujęcie nocnej #trąby wodnej i #pioruna w okolicy #Barcelony, #Hiszpania.😮😍 Chcielibyście zobaczyć na żywo?🌪️ Źródło: Enric Navarrete tt Kiedy powinniśmy zmienić opony na zimowe? 09.11.2021

Kiedy powinniśmy zmienić opony na zimowe? A może warto postawić na opony wielosezonowe? A wy jakich opon używacie? Kiedy dokonujecie ich wymiany? Zapraszam do dyskusji. Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały.

