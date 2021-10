Gdzie są burze w Polsce 10.10.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Dariusz Bloch

"Prognoza tygodniowa! Ten rok jest wyjątkowo chłodny kochani, mamy całkiem inną sytuację baryczną jak w ubiegłych latach...a prognozy w okresie jesienno-zimowym stają się coraz trudniejsze w przewidzeniu oraz "fuszeniu" pogody po okresie 5 dni 😃 Mimo wszystko, będziemy się starać dla was nasi drodzy czytelnicy głęboko analizować każdy dzień oraz tydzień aby był jak najbardziej wiarygodny! Ochłodzenia są dość częste, agresywne oraz przeciągające się do kilku dni więc nie inaczej będzie i tym razem! Zimny, bardzo zimny i z przelotnymi opadami deszczu oraz krupy śnieżnej zapowiada się przyszły tydzień... Pod koniec przyszłego tygodnia wrócą przymrozki oraz mróz a w Bieszczadach może popadać deszcz ze śniegiem. Warto zapoznać się z orientacyjną prognozą na przyszły tydzień! PONIEDZIAŁEK Początek tygodnia będzie jeszcze pogodny ale już zacznie się pojawiać więcej chmur na niebie. Padać w tym dniu nie powinno. Temperatury będą od 11 do 13°C. Wiatr będzie już słaby. WTOREK Drugi dzień tygodnia zacznie się w miarę ładnie i pogodnie ale popołudniu zaczną się piętrzyć chmury kłębiaste z których popada deszcz, krupa śnieżna lub nawet drobny gradzik. Nie będę to opady intensywne. Na termometrach ujrzymy wartości od 9 do 12°C. Wiatr się nasili i będzie mocniejszy. ŚRODA W tym dniu spodziewamy się kolejnych opadów konwekcyjnych, od deszczu po krupę śnieżną o kto wie czy czasem gdzieś nie zagrzmi a w Bieszczadach nie popada deszcz ze śniegiem! Zimno będzie w tym dniu bo od 6 do 10°C. Wiatr podczas opadów mocniejszy. CZWARTEK Pod koniec tygodnia, o poranku zaczną wracać przymrozki. Nadal będą możliwe przelotne opady deszczu na Podkarpaciu oraz krupy śnieżnej. Zimno, od 7 do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany. PIĄTEK Zapowiada się bezchmurny i mroźny poranek w regionie. W ciągu dnia opadów raczej nie będzie. Temperatura nadal bardziej listopadowa jak październikowa...do 9°C. Wiatr słaby. Weekend kochani będzie zimny, mroźny o poranku ale i pogodny bo opadów nie spodziewamy się. Temperatury raczej napewno nie przekroczą 10°C. W drugiej połowie miesiąca przyjdzie na chwilę ocieplenie ale dopiero około 20.10, lecz nie na długo bo powietrze arktyczne z dalekiej północy będzie nas atakowało coraz śmielej... Zmieniajmy opony na zimowe bo zima w tym roku zacznie się zdecydowanie wcześnie i wcale nie będzie ciepła jak sugeruje IMGW 😉. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku dotycząca burz w naszym kraju, opublikowana 10.10.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w Polsce.