Gdzie są burze w Polsce 10.09.2021? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Najnowsze informacje o burzach w Polsce

🧐 Prognoza burzowa na jutro (sobota) Ważność: od godz. 08:00 do godz. 20:00 dnia 11.09.2021 Jutro burze możliwe są w północno-zachodniej połowie kraju z opadami 15-20 mm i porywami wiatru około 65 km/h, punktowo do 25-30 mm i porywami do 80 km/h oraz z gradem. Opis szczegółowy 👇 Polska nadal będzie pod wpływem niżu znad Morza Północnego, a południowy wschód kraju pozostanie w zasięgu słabego wyżu. W północno-zachodniej połowie kraju masa powietrza będzie niestabilna (LI do -6K) i wilgotna (TPW 25-35 mm, miejscami około 40 mm). W słabych warunkach kinematycznych będą się tworzyć izolowane komórki burzowe, wolno przemieszczające się z południowego zachodu na północny wschód. Będą z nimi związane opady deszczu 15-20 mm i porywy wiatru około 65 km/h, możliwy także będzie grad. Na zachodzie oraz w pasie od Warmii po południe woj. wielkopolskiego zaznaczą się linie zbieżności. Na Warmii, Pomorzu Wschodnim i Kujawach prognozowane są nieco podwyższone wartości ścinania wiatru (SHEAR 0-6 km około 10 m/s) i tam możliwe są burze wielokomórkowe z opadami do 25-30 mm i porywami wiatru do 80 km/h oraz grad do 2-3 cm. Prognoza burzowa na kolejną noc (sobota/niedziela) i na kolejny dzień (niedziela) wyłącznie w formie graficznej! #burzaalert #imgw #burze #prognoza ☝Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true