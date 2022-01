Gdzie są burze w Polsce 10.01.2022? Zobacz informacje o wyładowaniach atmosferycznych

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

#Prognoza pogody na wtorek. #Noc W nocy zachmurzenie duże, pojawią się też mgły. Temperatura spadnie do -5 stopni, lokalnie przez większe lub mniejsze zachmurzenie będzie więcej lub mniej. Wiatr słaby. #Dzień Wtorek z zachmurzeniem dużym. Temperatura wyniesie ok -2/-1 stopnia. Wiatr słaby z południowego wschodu. Barometry wskażą w południe 1036 hPa. Życzymy miłej nocy i wtorku Lubuscy Łowcy Burz . :)

Prognoza na noc 10/11.01.2022 i dzień 11.01.2022 Najbliższa noc pogodna w zachodniej i północnej części województwa, nieco więcej chmur na pozostałym obszarze, na wschodzie niskie chmury. Nad ranem pojawią się mgły osadzające szadź. Temperatura minimalna lokalnie spadnie do -12/-10°C na zachodzie i północy województwa, - 10/-9°C w centrum i na wschodzie i -9/-8 °C na południu województwa. Bezwietrznie. We wtorek umiarkowanie pochmurno, a początkowo także mglisto, temperaura około -4/-3 °C. Wiatr słaby z przewagą kierunków północnych. Dość niespotykanym w naszym województwie zjawiskiem jutro, będzie wysokie ciśnienie atmosferyczne, osiągające 1036hPa na poziomie morza. Osoby z chorobami układu krążenia mogą odczuwać różne dolegliwości m. in. bóle i zawroty głowy, szum w uszach, znużenie lub nadpobudliwość.

Samoloty potrafią nie tylko tworzyć chmury, ale i je rozganiać. Doskonały przykład działania turbulencji za ciężkim samolotem można było zaobserwować wczoraj (9.01) podczas lądowania Antonowa An-225 Mrija na lotnisku w Jasionce koło Rzeszowa. Charakterystyczna, prosta linia czystego nieba powstała w skutek działania wirów za końcówkami skrzydeł na niską mgłę, która wówczas spowijała okolicę. 😍 Warto dodać, że An-225 to obecnie największy samolot na świecie - jest to superciężki, sowiecki transportowiec, obecnie użytkowany przez linie Antonov Airlines z Kijowa. Jest on tak wielki, że nie każdy port lotniczy w Polsce jest w stanie go przyjąć, a w jego ładowni mógłby się odbyć pierwszy w historii lot samolotu, który wykonali bracia Wright w 1903 roku - ma ona aż 43 metry długości (lot Flyera 1 wyniósł zaledwie 36,5 metra)! 👇 https://www.youtube.com/watch?v=gSLHPgI3xeY