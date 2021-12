Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 8.12? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat żyrardowski

Żyrardów, ul. 1 Maja nr 32

8.12 od godz. 8:00 do 16:00

Kuklówka Radziejowicka, ul. Leśna

8.12 od godz. 8:00 do 15:00

Grabce-Towarzystwo, ul. Żukowska

21.12 od godz. 8:00 do 16:00

powiat garwoliński

Żelechów, ul. Majowa, ul. Nad Lasem

9.12 od godz. 9:00 do 14:00

Kalonka, od numeru 11 do numeru 14 oraz od numeru 31 do numeru 38, sklep

8.12 od godz. 8:30 do 12:30

Garwolin, Cichy Zakątek Bloki od numeru 57 A do numeru 57 K

10.12 od godz. 8:30 do 12:30

Iwowe, 86,87, od 99 do 101

10.12 od godz. 9:00 do 13:00

Wola Starogrodzka, od numeru 81 do numeru 113A

13.12 od godz. 8:30 do 12:30