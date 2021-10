Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 8.10? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (8.10 9:08) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat żyrardowski

Piekarowo, Kowiesowo, Zimnice, Kowiesy

8.10 od godz. 8:00 do 14:00

powiat grodziski

Władysławów, WŁADYSŁAWÓW 61A -77

8.10 od godz. 8:00 do 14:00

powiat radomski

Skaryszew, ul. Stefana Żeromskiego od nr 52 do 62;, ul. Bogusławska nr 3A;

8.10 od godz. 8:00 do 14:30

powiat białobrzeski

Sucha, ul. Wąska, ul. Białobrzeska, ul. Brzozowa

8.10 od godz. 8:00 do 14:30

powiat szydłowiecki

Wałsnów, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Surdy, Wałsnów Wieś, Rozmet, Hydrofornia;, Bąków, dotyczy odbiorców zasilanych ze stacji: Bąków 1,2,3;

8.10 od godz. 8:00 do 14:30

powiat ostrołęcki

Myszyniec, ul. Stacha Konwy, ul. Kazimierza Stefanowicza od 2 do 22, ul. Władysława Reymonta od 1 do 22, od 24 do 43, ul. Kolejowa sklep, ul. Łączności, ul. Wincentego Witosa, ul. Ogrodowa 1, 2, 4, ul. Tęczowa, ul. Wesoła, ul. Brata Zeno, ul. Gen. Józefa Bema, ul. Rubinowa, ul. Bursztynowa, ul. Perłowa, ul. Obwodowa

8.10 od godz. 8:00 do 10:00