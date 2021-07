Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 7.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (7.07 13:07) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat radomski

Siczki, od nr 20 do 26A i od nr 52 do 55;, ul. Storczykowa, ul. Dębowa

7.07 od godz. 8:00 do 14:30

Skaryszew, ul. Partyzantów od nr 11 do 21 i od nr 24 do 44;

7.07 od godz. 8:00 do 14:30

Urbanów

7.07 od godz. 8:00 do 14:30

Gulin, nr 1-5D;, Taczówek nr 12-21,34-36;

7.07 od godz. 11:00 do 14:30

powiat białobrzeski

Kozłów, od nr 40 do 71; dz. 196/194; Kozłów 66 Usługi tartaczne i 66A;

7.07 od godz. 11:30 do 14:30

powiat sokołowski

Jakubiki, Kolonie.

7.07 od godz. 8:00 do 15:00

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat węgrowski

Paplin, Wólka Jeruzalska, Jeruzal, Chełmce

8.07 od godz. 8:00 do 12:00

Adamów, ul. Batalionów Chłopskich od nr 15 do 40, Gułów, nr 99

12.07 od godz. 9:00 do 12:00