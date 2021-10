Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 6.10? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (6.10 11:17) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat sochaczewski

Franciszków, ul. Dębowa nr 1 - 43, ul. Kasztanowa, ul. Świerkowa, ul. Jaworowa

6.10 od godz. 8:00 do 16:00

powiat zwoleński

Policzna, POLICZNA UL ŻEROMSKIEGO 71A-71C , OSIEDLOWA 1 - 12

6.10 od godz. 8:00 do 14:00

Podsusze, od numeru 38 do numeru 62 i numery 62, 85, 85 A, 86.

6.10 od godz. 9:00 do 13:00

powiat radomski

Jedlnia-Letnisko, ul. 1000-lecia od nr 27A do 37 i od nr 38 do 52;, ul. Polna od nr 1 do 5 i od nr 2 do 10;, ul. Dolna od nr 2 do 10 i od nr 3 do 15;, ul. Łąkowa nr 1; 1A;, ul. Krótka nr 3;

6.10 od godz. 8:30 do 14:30