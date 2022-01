Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 6.01? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat żyrardowski

Radziejowice-Parcel, ul. Azaliowa, ul. Brzozowa, ul. Grabowa, ul. Klonowa

10.01 od godz. 8:00 do 16:00

powiat garwoliński

Żelechów, ul. Biesiadna, ul. Janówek, ul. Letnia

11.01 od godz. 8:00 do 15:00

Żelechów, ul. Chełmońskiego, ul. Wypoczynkowa

12.01 od godz. 8:00 do 16:00

Żelechów, ul. Nad Lasem, ul. Limby, ul. Wspólna

13.01 od godz. 8:00 do 15:00

Osiedle Wilga, ul. Motyli, ul. Janosika, ul. Jaskrów, ul. Gajowa, ulica Słońca, ulica Przyjaciół

10.01 od godz. 8:30 do 12:30

Życzyn, od numeru 51 do numeru 104

12.01 od godz. 8:30 do 8:30

Wola Korycka Górna, od numeru 23 do numeru 63

13.01 od godz. 8:30 do 12:30

Korytnica, od numeru 1 do numeru 42 oraz od numeru 83 do numeru 86

14.01 od godz. 8:30 do 12:30