Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 5.11? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat grodziski

Musuły, ul. Dębowa, ul. Familijna, ul. Świerkowa, ul. Modrzewiowa

5.11 od godz. 8:00 do 15:00

Henryszew, ul. 3 Maja, ul. Jaworowa, ul. Szyszkowa

12.11 od godz. 10:00 do 14:00

Milanówek, ul. Ludna 12

5.11 od godz. 9:00 do 13:00

Grodzisk Mazowiecki, ul. S. Okrzei 16, ul. Nowy Grodzisk, ul. Zachodnia 12, ul. Szwedzka 11, 11a, 16a, 17, 19, ul. Graniczna 40

8.11 od godz. 9:00 do 14:00

powiat żyrardowski

Wiskitki, ul. Plac Wolności nr 14 - 19

10.11 od godz. 8:00 do 15:00

powiat lipski

Lipsko, ul. Wiejska 1-5, ul. Zwoleńska 26-30, Dąbrówka, od 1 do 21

5.11 od godz. 8:00 do 15:00

Ratyniec, 22 do 25, Krępa Kościelna, 156 do 163

8.11 od godz. 8:00 do 15:00