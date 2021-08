Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 5.08? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Gdzie obecnie (5.08 9:06) nie ma prądu w mazowieckim?

powiat lipski

Przedmieście Bliższe, od 1 do 45 i od 86 do 118

5.08 od godz. 8:00 do 15:00

powiat białobrzeski

Stawiszyn, od nr 32 do 43;

5.08 od godz. 8:00 do 14:30

powiat radomski

Rajec Poduchowny, od nr 5 do 16 oraz działki nr 459/30; 459/26; 458/9; 471/6;468/3;459/23;

5.08 od godz. 8:00 do 11:30

Skaryszew, ul. Stefana Żeromskiego od nr 63 do 73 i od nr 60 do 66;, ul. Bogusławska nr 1; 1A; 2; 3; 5; 7;, ul. Wojciecha Kossaka nr 1 i 2;

5.08 od godz. 8:00 do 14:30

powiat ostrołęcki

Kadzidło, ul. Kompozytorów 1,3,5,7,16,1 8,22, ul. Zygmunta Padlewskiego 20, ul. Wincentego Witosa 2, ul. Tatarska 114

5.08 od godz. 8:30 do 12:30