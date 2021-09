Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 30.09? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat grodziski

Osowiec, ul. Rzeczna, ul. Szkolna, ul. Magiczna

1.10 od godz. 8:00 do 15:00

Milanówek, ul. Dębowa, ul. Jesionowa, ul. Kasztanowa

1.10 od godz. 9:00 do 13:00

Milanówek, ul. Olszowa, ul. Gospodarska 43, ul. Parkingowa 1, 3, ul. Podleśna 47, 49, ul. Sadowa 11a, ul. Sołecka 5, 6, 7, ul. Lipowa

5.10 od godz. 9:00 do 13:00

Grodzisk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego od Fałata do Żyrardowskiej, ul. J. Fałata, ul. T. Makowskiego, Przesmyk od 1 do 39, ul. A. Grottgera do 11, Kałęczyn, 218

7.10 od godz. 8:00 do 10:00

Kozery, 6, 10a, 11, ul. Ustronna 17, 24A, 24B, 20, ul. gen. G. Orlicz-Dreszera 7

7.10 od godz. 9:00 do 13:00

Grodzisk Mazowiecki, ul. J. Chełmońskiego od Fałata do Żyrardowskiej, ul. J. Fałata, ul. T. Makowskiego, Przesmyk od 1 do 39, ul. A. Grottgera do 11, Kałęczyn, 218

7.10 od godz. 18:00 do 20:00