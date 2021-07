Gdzie nie będzie prądu w mazowieckim 29.07? Sprawdź planowane wyłączenia prądu oraz awarie

Planowane wyłączenia prądu w mazowieckim

powiat grodziski

Osowiec, ul. Rzeczna, ul. Magiczna, ul. Szkolna, ul. Sarenki

29.07 od godz. 8:00 do 14:00

Chrzanów Duży, 30A,31D,45,46,47,48,48A,49,55,57,69,69A,71,, Betoniarnia, Skład Drewna

29.07 od godz. 9:00 do 13:00

Grodzisk Mazowiecki, Grodzka 11,, ul. Okrężna 9, 46, 44, 38, 36, 30, 34B, 5, 32, 28, 26A, 26B, 26, 24, 20, 3, 3A, 3B, 3C, ul. Warmińska 4, 5, 8, 10, 16, ul. Chełmińska 3, 5, 5B, 7/2, 9, 10

2.08 od godz. 9:00 do 13:00

Chrzanów Mały, ul. Truflowa

3.08 od godz. 12:00 do 16:00

Grodzisk Mazowiecki, ul. A. Grottgera od 1 do 11, ul. T. Makowskiego, ul. J. Fałata, ul. J. Chełmońskiego od Fałata do Żyrardowskiej, Kałęczyn, ul. Przesmyk od 1 do 39, 218

4.08 od godz. 12:00 do 13:00